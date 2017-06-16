Мэрия Воронежа нашла нового куратора для градостроительного блока

Пост вице-мэра по градостроительной политике мэрии Воронежа может занять Артур Кулешов. Сейчас он работает в должности замруководителя департамента строительной политики Воронежской области.

Как пишет «Коммерсантъ», кандидатуру Кулешова поддержал мэр Воронежа Александр Гусев. В интервью изданию он сообщил, что уже пообщался с потенциальным замом.

— Я уверен, что он может проявить себя на этом посту, — сказал Гусев, подчеркнув, что видит своего зама, в первую очередь, как «держателя генплана».

При этом мэр сообщил, что планирует завершить все реформы градостроительном блоке администрации города до сентября этого года.

— Я не профессионал в этой сфере и решения на эмоциях не принимаю. Мне важно подтверждение правоты и серьезные основания в профессиональном сообществе — архитектурном и строительном, а также в облправительстве. Это три основных стороны, которые точно повлияют на мое решение, —цитирует Гусева «Коммерсантъ».