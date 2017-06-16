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10:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа нашла нового куратора для градостроительного блока

Новый вице-мэр должен стать «держателем генплана».

Пост вице-мэра по градостроительной политике мэрии Воронежа может занять Артур Кулешов. Сейчас он работает в должности замруководителя департамента строительной политики Воронежской области.

Как пишет «Коммерсантъ», кандидатуру Кулешова поддержал мэр Воронежа Александр Гусев. В интервью изданию он сообщил, что уже пообщался с потенциальным замом.

— Я уверен, что он может проявить себя на этом посту, — сказал Гусев, подчеркнув, что видит своего зама, в первую очередь, как «держателя генплана».

При этом мэр сообщил, что планирует завершить все реформы градостроительном блоке администрации города до сентября этого года.

— Я не профессионал в этой сфере и решения на эмоциях не принимаю. Мне важно подтверждение правоты и серьезные основания в профессиональном сообществе — архитектурном и строительном, а также в облправительстве. Это три основных стороны, которые точно повлияют на мое решение, —цитирует Гусева «Коммерсантъ».

Напомним, что предыдущего вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина лишили полномочий в конце января. Тогда работу строительного блока администрации Воронежа раскритиковал губернатор Алексей Гордеев. После этого один за другим свой пост оставили сразу несколько чиновников, а главного архитектора Воронежа Антона Шевелева и вовсе задержали по подозрению в получении взятки.

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