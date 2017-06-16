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12:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141.

Источник: Ежедневник.by

В документе говорится, что строящаяся в Островецком районе Беларуси АЭС представляет угрозу национальной безопасности Литовской Республики, её окружающей среде и общественному здоровью, сообщает DELFI.

По мнению главы глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутаса Бакаса, Беларусь, сооружая АЭС, нарушает международные конвенции. По оценке литовской стороны, проект является непрозрачным.

Принятие законопроекта пришлось на момент проведения в Минске крупного экологического форума — 7-й Сессии Совета сторон Конвенции Эспо, отмечает Еврорадио. В нарушении этой международной конвенции, а также еще двух: Орхусской и Конвенции о ядерной безопасности — обвиняет Беларусь литовская сторона.

В комментарии для Еврорадио член Совета ОО «Экодом» и координатор Белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова связывает принятый депутатами Сейма закон с другим законодательным актом, принятым Сеймом в апреле. Этим документом определяются меры по защите энергетической системы Литвы от электроэнергии с особо опасных атомных электростанций третьих стран. По мнению эксперта, принятия закона об угрозе национальной безопасности является шагом по реализации апрельского документа. Это означает, что электроэнергия с БелАЭС, признанной небезопасной, не будет приниматься на литовском рынке.

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