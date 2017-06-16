Китай пригласил Иркутскую область в новую зону свободной торговли

Как сообщает 16 июня 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, вице-губернатор рассказал о создании новой зоны свободной торговли на 120 кв. м, где предусмотрят льготы от правительства КНР. «Мы готовы направить в Иркутскую область своих представителей для обсуждения этого и других совместных проектов», — добавил он. Сергей Левченко сказал, что в правительстве региона создадут рабочую группу для реализации совместных проектов.

«За последние два года товарооборот между Россией и Китаем возрос почти в два раза. Мы сотрудничаем по многим направлениям: сельское хозяйство, туризм, образование, культура, — рассказал Сергей Левченко. — Также нас интересует развитие финансово-банковской деятельности в отношении прямого обмена межнациональной валюты».

Глава Иркутской области отметил, что регион открыт для развития и укрепления дальнейших контактов во всех сферах политической, деловой и общественной деятельности, наполнении их реальным содержанием. Вице-губернатор народного правительства провинции Ляонин также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Объём товарооборота между Россией и провинцией Ляонин составляет 1 млрд 250 млн долларов. Иркутская область является для нас важнейшим партнером с 1994 года. Тогда было заключено соглашение о побратимских отношениях в области культуры, науки, сельского хозяйства и туризма, — сообщил Ван Давэй. — После того, как Сергей Левченко в прошлом году посетил провинцию Ляонин, появился новый импульс для сотрудничества».