Китай пригласил Иркутскую область в новую зону свободной торговли
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с
Как сообщает 16 июня 2017 года
«За последние два года товарооборот между Россией и Китаем возрос почти в два раза. Мы сотрудничаем по многим направлениям: сельское хозяйство, туризм, образование, культура, — рассказал Сергей Левченко. — Также нас интересует развитие
Глава Иркутской области отметил, что регион открыт для развития и укрепления дальнейших контактов во всех сферах политической, деловой и общественной деятельности, наполнении их реальным содержанием.
«Объём товарооборота между Россией и провинцией Ляонин составляет 1 млрд 250 млн долларов. Иркутская область является для нас важнейшим партнером с 1994 года. Тогда было заключено соглашение о побратимских отношениях в области культуры, науки, сельского хозяйства и туризма, — сообщил Ван Давэй. — После того, как Сергей Левченко в прошлом году посетил провинцию Ляонин, появился новый импульс для сотрудничества».