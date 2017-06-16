Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
На чем смело можно экономить при ремонте
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Путин рассказал, что будет в случае нападения на Крым – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
15Последствия урагана в Москве
11:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Китай пригласил Иркутскую область в новую зону свободной торговли

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с вице-губернатором народного правительства провинции Ляонин Ван Давэем во время IV Российско-Китайского форума «Экспо» в Харбине.

Источник: Reuters

Как сообщает 16 июня 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, вице-губернатор рассказал о создании новой зоны свободной торговли на 120 кв. м, где предусмотрят льготы от правительства КНР. «Мы готовы направить в Иркутскую область своих представителей для обсуждения этого и других совместных проектов», — добавил он. Сергей Левченко сказал, что в правительстве региона создадут рабочую группу для реализации совместных проектов.

«За последние два года товарооборот между Россией и Китаем возрос почти в два раза. Мы сотрудничаем по многим направлениям: сельское хозяйство, туризм, образование, культура, — рассказал Сергей Левченко. — Также нас интересует развитие финансово-банковской деятельности в отношении прямого обмена межнациональной валюты».

Глава Иркутской области отметил, что регион открыт для развития и укрепления дальнейших контактов во всех сферах политической, деловой и общественной деятельности, наполнении их реальным содержанием. Вице-губернатор народного правительства провинции Ляонин также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Объём товарооборота между Россией и провинцией Ляонин составляет 1 млрд 250 млн долларов. Иркутская область является для нас важнейшим партнером с 1994 года. Тогда было заключено соглашение о побратимских отношениях в области культуры, науки, сельского хозяйства и туризма, — сообщил Ван Давэй. — После того, как Сергей Левченко в прошлом году посетил провинцию Ляонин, появился новый импульс для сотрудничества».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян пожелали ввести в стране День отца
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Стивен Кинг сравнил президента США с дементором
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь