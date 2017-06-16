Главу калининградского УФМС Евгению Юрченко освободили от должности

Исполнять обязанности главы подразделения будет её заместитель Елена Аксёнова.

В пресс-службе УМВД подтвердили информацию. В ведомстве сообщили, что Юрченко освобождена от служебных обязанностей в связи с уходом на пенсию.

«Она заслуженный работник, отслужила в органах 28 лет. В том числе в должности руководителя. У нее шесть ведомственных наград», — подчеркнула глава пресс-службы Светлана Поставничая.

8 июня замполпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников провёл в Калининградской области совещание, посвященное региональной миграционной политике. На встрече обозначили ряд системных проблем в этой сфере. В том числе было подчёркнуто, что вопрос миграционных квот нуждается в пересмотре. Ведерников отметил, что необходимо выработать критерии, по которым иностранцам будут выдавать разрешения на временное пребывание в области.