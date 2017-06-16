Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Брат Баталова рассказал о наследниках скончавшегося актера
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
15Happy Birthday, Mr. President
11:33 (мск), источник: Клопс.ru

Главу калининградского УФМС Евгению Юрченко освободили от должности

Начальника управления по вопросам миграции УМВД по Калининградской области Евгению Юрченко освободили от занимаемой должности. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Клопс.ru

Исполнять обязанности главы подразделения будет её заместитель Елена Аксёнова.

В пресс-службе УМВД подтвердили информацию. В ведомстве сообщили, что Юрченко освобождена от служебных обязанностей в связи с уходом на пенсию.

«Она заслуженный работник, отслужила в органах 28 лет. В том числе в должности руководителя. У нее шесть ведомственных наград», — подчеркнула глава пресс-службы Светлана Поставничая.

8 июня замполпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников провёл в Калининградской области совещание, посвященное региональной миграционной политике. На встрече обозначили ряд системных проблем в этой сфере. В том числе было подчёркнуто, что вопрос миграционных квот нуждается в пересмотре. Ведерников отметил, что необходимо выработать критерии, по которым иностранцам будут выдавать разрешения на временное пребывание в области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
В Калининграде завершили монтаж покрытия кровли на стадионе к ЧМ-2018
"Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян пожелали ввести в стране День отца
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Стивен Кинг сравнил президента США с дементором
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь