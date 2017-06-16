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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Хойникский район Гомельской области посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что главе государства доложат о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике, и его работе по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Речь также пойдет об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и перспективах его развития.

Отдельное внимание Президент уделит вопросам социально-экономического развития региона, ходу сельскохозяйственных работ и заготовки кормов.

Александр Лукашенко ознакомится с образцами продукции, производимой в заповеднике. Он, в частности, посетит пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают нормативно-чистый мед. В программе посещения также конеферма, где занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей.

Ожидается, что Президент также посетит научный центр заповедника, ознакомится с организацией лабораторного анализа и контроля радиологической обстановки, осмотрит музей истории заповедника.

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