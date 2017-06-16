В Прикамье прибыл ревизор от Медведева

Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов 16 июня прибыл в Пермский край для инспекции реформы контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности. Этой теме посвящено публичное балансовое мероприятие в краевой филармонии. Вместе с Абызовым во встрече примут участие руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин и врио губернатора Прикамья Максим Решетников.

Новый формат общения контролеров с проверяемыми поможет предпринимателям понять, как действовать, чтобы избежать нарушений в будущем, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе главы региона. Балансовые мероприятия проводятся как на федеральном уровне, так и в территориальных подразделениях контрольно-надзорных органов, с приглашением инспекторов, властей, предпринимателей, представителей деловых и общественных объединений, а также бизнес-омбудсменов.