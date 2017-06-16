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11:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

О работе с наказами избирателей рассказал С. Брилка коллегам из Бурятии

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка встретился с делегацией народного Хурала Республики Бурятия, поделился опытом и рассказал о нововведениях в законодательстве и работе парламента Приангарья. Как сообщает 15 июня 2017 года пресс-служба ЗС, коллег из Бурятии интересовали бюджетное законодательство, работа Контрольно-счетной палаты, а также особенности поддержки сайта законодательного органа и введение системы «Электронный парламент», которые недавно получили высокие оценки на федеральном уровне.

Источник: Reuters


Сергей Брилка также рассказал участникам делегации о двух уникальных проектах Законодательного собрания на протяжении нескольких лет. Это работа с наказами избирателей, которые депутаты собрали во время предвыборных кампаний и оформили в виде документа. Этим списком парламентарии руководствуются при работе над областным бюджетом. Документ содержит 530 пунктов, многие из которых легли в основу региональных программ.

Второй стратегический проект ЗС — работа с народными инициативами. Это направление нашло свое отражение и в федеральных партийных проектах, таких как «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов». В их основе лежит принцип: деньги выделяет государство, а распоряжаются ими на определенных условиях сами граждане, предлагая или поддерживая конкретные проекты.

На встрече обсуждалось и введение таких форм работы как парламентский контроль и парламентское расследование. Депутаты из Бурятии отметили, что они уже результативно используют эти инструменты в своей деятельности. Сергей Брилка пояснил, что Законодательное собрание сейчас активно внедряет парламентский контроль в области.

Парламентарии из Бурятии также приняли участие в работе круглого стола, посвященного развитию многофункциональных центров на территории Приангарья. В завершение визита Зоригто Цыбикмитов поблагодарил иркутских коллег за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. «Мы следим за законотворчеством в Иркутской области и специально приехали изучить заинтересовавшие нас вопросы. Мы хотим воспользоваться этим опытом у себя в регионе» — сказал руководитель делегации.

В состав делегации, прибывшей в Иркутск, вошли председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов, председатель Счетной палаты Евгений Пегасов, руководитель аппарата Доржа Сыбыков, заместитель правового управления аппарата Анна Ускова, начальник информационно-аналитического управления Эржен Намдакова, консультант комитета по бюджету налогам и финансам Оксана Алхунова.

Сергей Брилка, приветствуя гостей, отметил, что общение с коллегами из других регионов имеет большое значение.

«У нас порой разные условия и возможности, но обмен опытом приносит только пользу. Прежде всего, мы говорим об открытости парламентов, о вовлечении в общую работу дум муниципальных образований, о взаимоотношениях с Государственной думой и Советом Федерации России, — сказал он. — Это важно и для нас, и для Народного Хурала. Парламенты Приангарья и Бурятии заинтересованы в том, чтобы совместно решать ряд вопросов. К примеру, мы объединены программой по защите озера Байкал. Сейчас идет интенсивное обсуждение этой темы, три недели назад встреча по этому вопросу прошла в Бурятии. У нас возникают одни и те же проблемы, в частности, поиск баланса между соблюдением природоохранных и экологических требований и интересами людей, проживающих на берегах Байкала. Для нас важно найти оптимальное решение на региональном и федеральном уровне».

Во встрече с коллегами из Бурятии также приняли участие вице-спикеры Наталья Дикусарова и Андрей Лабыгин, председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, заместители председателей комитетов Дмитрий Ершов и Александр Лобанов, руководитель аппарата Законодательного собрания области Дмитрий Авдеев, представители министерства экономического развития Иркутской области.

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