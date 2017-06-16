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12:00 (мск), источник: Югополис

Мэрия Краснодара проводит внутреннюю проверку работы департамента архитектуры и градостроительства

Проверяются все выданные в последние месяцы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.

Источник: Югополис

Причиной стало выявление факта использования подложных документов при оформлении одного из таких разрешений от 18 мая 2017 года. В настоящий момент это разрешение на строительство отменено.

— После выявленного факта необходимо провести внутреннюю проверку выданных разрешений и документов, которые явились основанием для выдачи, а также дать оценку действиям задействованных в этом процессе сотрудников департамента, — прокомментировал мэр города Евгений Первышов. Поручение провести проверку он дал своему заместителю, курирующему архитектуру, строительство и муниципальный контроль, — Владиславу Ставицкому.

Во время анализа выяснилось, что по действующему Генплану земельный участок, по которому было выдано разрешение на жилищное строительство, имеет иное целевое назначение и находится в санитарно-защитной зоне одного из ведущих предприятий города, где строительство многоэтажных жилых домов недопустимо.

Как ранее сообщал «Югополис», речь идет о строительстве жилого комплекса в Прикубанском округе, которое могло бы помешать возведению новых корпусов завода CLAAS.

Уже установлен сотрудник департамента, совершивший подлог документов. Задача проверки — проанализировать действия данного сотрудника за последние месяцы и перепроверить документы по разрешениям на строительство, к выдаче которых он имел отношение. Все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Приказом департамента архитектуры и градостроительства Краснодара выданное разрешение на строительство отменено, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщал «Югополис», на днях стало известно о том, что новым руководителем департамента архитектуры и градостроительства Краснодара станет бывший подчиненный Евгения Первышова — чиновник Минстроя и бывший следователь Михаил Фролов.

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