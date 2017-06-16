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11:12 (мск), источник: Noi.md

Чокля: В ближайшее время мы приступим к возврату украденных денег

Группа экспертов компании Kroll должна прибыть в Молдову, чтобы обсудить стратегию возврата денег, которые были украдены из молдавской банковской системы.

Источник: Noi.md

Об этом в эфире передачи «Moldova în direct» на общественном телеканале Moldova 1 сообщил глава Национального банка Молдовы Серджиу Чокля, передаёт IPN.

«Возврат денег не входит в нашу компетенцию. Для этого есть уполномоченные учреждения. Мы предоставим информацию о зарубежных счетах, на которые поступили украденные деньги, подготовим документы, чтобы направить их в те юрисдикции, где оказались эти деньги. А в конце лета — начале осени мы приступим к возврату денег», — пояснил Чокля.

Глава НБМ сообщил, что второй отчёт Kroll не будет обнародован, такая просьба поступила и от экспертов компании Kroll: «Эксперты Kroll рекомендовали нам не публиковать отчёт до тех пор, пока не будут выявлены все счета, на которые поступили украденные деньги».

Серджиу Чокля рассказал о том, что в текущем году Национальный банк Молдовы разработает «конституцию» банковской системы, которая станет основой для управления рисками: «Республика Молдова является единственной страной в Европе, где надзор за банковскими рисками находится на уровне 80-х годов. Мы должны привести эти механизмы, эти банки в движение, чтобы они обеспечивали экономику здоровыми кредитами».

Серджиу Чокля также сообщил, что Нацбанк решил прибегнуть к процедуре отчуждения трёх банков, находящихся под его особым надзором — «Moldova Agroindbank», «Moldindconbank» и «Victoriabank». «Мы ждём инвесторов. Впервые в Республике Молдова будет произведена замена проблемных акционеров в банках», — рассказал чиновник.

Как сообщил Чокля, в ближайшее время НБМ инициирует процедуру аудита коммерческих банков для выявления кредитов, выданных аффилированным лицам или компаниям.

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