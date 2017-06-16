Послы ЕС поддерживают выделение Молдове макрофинансовой помощи
Послы Евросоюза одобрили соглашение Европейского парламента об оказании Молдове макрофинансовой помощи.
Послы Евросоюза одобрили соглашение Европейского парламента об оказании Молдове макрофинансовой помощи.
Помощь будет предоставлена в целях поддержки программы экономической стабилизации Молдовы и проведения структурных реформ, она будет способствовать покрытию потребностей страны во внешнем финансировании в течение 2017−2018 годов, передаёт IPN со ссылкой на
Из общего объёма помощи в размере 100 миллионов евро, 40 миллионов являются грантом, а 60 миллионов — кредитом.
«Экономика Республики Молдова пострадала от политической нестабильности в период между выборами ноября 2014 года и январём 2016 года. Она также пострадала в результате скандала с банковскими махинациями, слабой экономической деятельности и введённых Россией запретов на импорт. С начала 2016 года власти начали серию реформ, но им необходимо приложить дополнительные усилия для их осуществления, в то время как лица, ответственные за банковские махинации, должны предстать перед правосудием», — говорится в
В ноябре 2016 года МВФ одобрил рассчитанные на три года соглашения с Молдовой, заключённые в рамках «Расширенного механизма кредитования» и «Механизма расширенного финансирования», на общую сумму 178,7 миллиона долларов. В августе 2015 года Молдова запросила дополнительную помощь со стороны ЕС и повторно направила соответствующий запрос в марте 2016 года.
Решение о предоставлении финансовой помощи в размере 100 миллионов евро будет рассмотрено Европейским парламентом 5 июля. Затем Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий проведут мониторинг соблюдения выдвинутых Молдове предварительных условий и, на основе сделанных выводов, будет принято решение относительно выделения первого транша.