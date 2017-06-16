Послы ЕС поддерживают выделение Молдове макрофинансовой помощи

Помощь будет предоставлена в целях поддержки программы экономической стабилизации Молдовы и проведения структурных реформ, она будет способствовать покрытию потребностей страны во внешнем финансировании в течение 2017−2018 годов, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте Европейского совета.

Из общего объёма помощи в размере 100 миллионов евро, 40 миллионов являются грантом, а 60 миллионов — кредитом.

«Экономика Республики Молдова пострадала от политической нестабильности в период между выборами ноября 2014 года и январём 2016 года. Она также пострадала в результате скандала с банковскими махинациями, слабой экономической деятельности и введённых Россией запретов на импорт. С начала 2016 года власти начали серию реформ, но им необходимо приложить дополнительные усилия для их осуществления, в то время как лица, ответственные за банковские махинации, должны предстать перед правосудием», — говорится в пресс-релизе Европейского совета.

В ноябре 2016 года МВФ одобрил рассчитанные на три года соглашения с Молдовой, заключённые в рамках «Расширенного механизма кредитования» и «Механизма расширенного финансирования», на общую сумму 178,7 миллиона долларов. В августе 2015 года Молдова запросила дополнительную помощь со стороны ЕС и повторно направила соответствующий запрос в марте 2016 года.

Решение о предоставлении финансовой помощи в размере 100 миллионов евро будет рассмотрено Европейским парламентом 5 июля. Затем Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий проведут мониторинг соблюдения выдвинутых Молдове предварительных условий и, на основе сделанных выводов, будет принято решение относительно выделения первого транша.