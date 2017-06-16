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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский суд отказал Андрею Ксензову в иске к мэрии

Напомним, экс-глава метрополитена требовал признать свое увольнение незаконным.

Новосибирский суд отказал Андрею Ксензову в иске к мэрии, об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.

«Центральным районным судом г. Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Ксензова А. Е. к мэрии г. Новосибирска о признании незаконным распоряжения, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 3 апреля в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного экс-главы метрополитена Андрея Ксензова. Он потребовал признать незаконным распоряжение о его увольнении и восстановить его в должности. Кроме того, уволенный глава новосибирской подземки желает компенсации морального вреда.

Позже в пресс-центре мэрии города исключили возврат Ксензова на должность директора метрополитена.

Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. Новым главой метрополитена стал выходец из ФСБ Аркадий Чмыхайло.

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