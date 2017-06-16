Новосибирский суд отказал Андрею Ксензову в иске к мэрии
Напомним,
Напомним,
Новосибирский суд отказал Андрею Ксензову в иске к мэрии, об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.
«Центральным районным судом г. Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Ксензова А. Е. к мэрии г. Новосибирска о признании незаконным распоряжения, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.
Напомним, днем 3 апреля в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного
Позже в
Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. Новым главой метрополитена стал выходец из ФСБ Аркадий Чмыхайло.