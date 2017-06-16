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11:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Алексей Бессонов заявил об участии в выборах губернатора Прикамья

ПЕРМЬ, 16 июня, ФедералПресс. Краевую избирательную комиссию уведомил о своем намерении выдвинуться в губернаторы Пермского края член КПРФ и эпатажный уличный активист Алексей Бессонов.

Свое письмо-уведомление он разместил на странице в Facebook и в «Живом Журнале». В нем, в частности, написано: «Настоящим уведомляю избирательную комиссию Пермского края о намерении собрать необходимые подписи муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата на выборах для участия в выборах губернатора Пермского края».

В краевом избиркоме подтвердили, что Бессонов действительно лично приносил письмо в комиссию, однако оно юридически ничтожно. «Согласно закону Пермского края о выборах губернатора, субъектом выдвижения кандидата на выборах губернатора является только политическая партия», — пояснили в краевом избиркоме.

Официально своих кандидатов на губернаторские выборы Прикамья выдвинули пока только «Единая Россия», КПРФ и «Патриоты России». Завтра, 17 июня ожидается выдвижение кандидата от ЛДПР на региональной конференции.

Алексей Бессонов считается эпатажным политическим активистом Перми, также он ведет блог. Он — участник множества им же иницированных акций. Так, в 2011 году Бессонов заявлял о желании участвовать в выборах президента России и даже подавал заявление в ЦИК.

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