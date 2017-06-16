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11:51 (мск), источник: УНИАН

Донбасс вернется в состав Украины через 10 лет — западный журналист

Возвращение Крыма в состав Украины — это далекая перспектива. В то время, как возвращения «Л/ДНР» займет 10 лет. Такое мнение высказал старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist. Эдвард Лукас в интервью «Апострофу».

Источник: Reuters

По мнению Лукаса процесс возвращения Крыма пойдет значительно быстрее после того, как Украина станет успешной страной.

«Думаю, это очень далекая перспектива. Могу представить, что так называемые ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины в течение десяти лет. Думаю, на возвращение Крыма уйдет значительно больше времени. И это произойдет только тогда, когда Украина станет успешной страной с высоким уровнем жизни и сильными демократическими институтами, на пути к интеграции или даже с членством в ЕС. Украина в 2037 году — это очень успешная страна, а Крым — все еще озабоченный собственным выживанием постсоветский регион, дотируется РФ. Это может что-то изменить, но я думаю, что процесс будет долгим», — считает Лукас.

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