Донбасс вернется в состав Украины через 10 лет — западный журналист
Возвращение Крыма в состав Украины — это далекая перспектива. В то время, как возвращения «Л/ДНР» займет 10 лет. Такое мнение высказал старший
Возвращение Крыма в состав Украины — это далекая перспектива. В то время, как возвращения «Л/ДНР» займет 10 лет. Такое мнение высказал старший
По мнению Лукаса процесс возвращения Крыма пойдет значительно быстрее после того, как Украина станет успешной страной.
«Думаю, это очень далекая перспектива. Могу представить, что так называемые ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины в течение десяти лет. Думаю, на возвращение Крыма уйдет значительно больше времени. И это произойдет только тогда, когда Украина станет успешной страной с высоким уровнем жизни и сильными демократическими институтами, на пути к интеграции или даже с членством в ЕС. Украина в 2037 году — это очень успешная страна, а Крым — все еще озабоченный собственным выживанием постсоветский регион, дотируется РФ. Это может