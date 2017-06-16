Донбасс вернется в состав Украины через 10 лет — западный журналист

По мнению Лукаса процесс возвращения Крыма пойдет значительно быстрее после того, как Украина станет успешной страной.

«Думаю, это очень далекая перспектива. Могу представить, что так называемые ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины в течение десяти лет. Думаю, на возвращение Крыма уйдет значительно больше времени. И это произойдет только тогда, когда Украина станет успешной страной с высоким уровнем жизни и сильными демократическими институтами, на пути к интеграции или даже с членством в ЕС. Украина в 2037 году — это очень успешная страна, а Крым — все еще озабоченный собственным выживанием постсоветский регион, дотируется РФ. Это может что-то изменить, но я думаю, что процесс будет долгим», — считает Лукас.