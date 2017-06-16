Прокуратура Арзамаса Нижегородской области проверяет источники финансирования поездки экс-мэра города Татьяны Парусовой в Колумбию
Татьяна Парусова принимала участие в проходившем в Колумбии Всемирном саммите местных и региональных лидеров.
Татьяна Парусова принимала участие в проходившем в Колумбии Всемирном саммите местных и региональных лидеров.
Прокуратура Арзамаса Нижегородской области проверяет источники финансирования поездки
Как сообщили «НТА-Приволжье» в прокуратуре Нижегородской области, проверка поездки бывшего мэра Арзамаса в Боготу в 2016 году проводится по распоряжению регионального прокурора.
Как отмечается в копии обращения, которое имеется в распоряжении редакции агентства, прокуратура проверяет источники финансирования командировки Татьяны Парусовой осенью 2016 года, обоснованность визита и ее результаты.
Как сообщалось ранее, что в феврале 2017 года Нижегородский областной суд признал законной отмену «двуглавой» системы управления Арзамасом. Ранее депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон об отмене «двуглавой» системы МСУ в регионе за исключением Сарова и Нижнего Новгорода. Это привело к тому, что должность главы администрации Арзамаса была упразднена и теперь в городе остается только один глава местного самоуправления (МСУ).
Татьяна Парусова досрочно сложила полномочия мэра Арзамаса в связи с намерением принять участие в конкурсе по выбору главы МСУ. Однако после она отказалась от участия в конкурсе.
Напомним, что в октябре 2016 года на тот момент мэр Арзамаса Нижегородской области Татьяна Парусова приняла участие в проходившем в Колумбии Всемирном саммите местных и региональных лидеров.
Участие мэра Арзамаса в этом значимом в продвижения России на мировой арене событии было организовано муниципалитетом Казани в связи с тем, что
Татьяна Парусова в составе делегации Евразийского отделения Международной организации «Объединённые Города и Местные Власти» (ОГМВ) приняла участие во Всемирном саммите местных и региональных лидеров, который проходил