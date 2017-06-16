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12:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура Арзамаса Нижегородской области проверяет источники финансирования поездки экс-мэра города Татьяны Парусовой в Колумбию

Татьяна Парусова принимала участие в проходившем в Колумбии Всемирном саммите местных и региональных лидеров.

Прокуратура Арзамаса Нижегородской области проверяет источники финансирования поездки экс-мэра города Татьяны Парусовой в Колумбию.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в прокуратуре Нижегородской области, проверка поездки бывшего мэра Арзамаса в Боготу в 2016 году проводится по распоряжению регионального прокурора.

Как отмечается в копии обращения, которое имеется в распоряжении редакции агентства, прокуратура проверяет источники финансирования командировки Татьяны Парусовой осенью 2016 года, обоснованность визита и ее результаты.

Как сообщалось ранее, что в феврале 2017 года Нижегородский областной суд признал законной отмену «двуглавой» системы управления Арзамасом. Ранее депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон об отмене «двуглавой» системы МСУ в регионе за исключением Сарова и Нижнего Новгорода. Это привело к тому, что должность главы администрации Арзамаса была упразднена и теперь в городе остается только один глава местного самоуправления (МСУ).

Татьяна Парусова досрочно сложила полномочия мэра Арзамаса в связи с намерением принять участие в конкурсе по выбору главы МСУ. Однако после она отказалась от участия в конкурсе.

Напомним, что в октябре 2016 года на тот момент мэр Арзамаса Нижегородской области Татьяна Парусова приняла участие в проходившем в Колумбии Всемирном саммите местных и региональных лидеров.

Участие мэра Арзамаса в этом значимом в продвижения России на мировой арене событии было организовано муниципалитетом Казани в связи с тем, что со-президент ОГМВ, президент Евразийского отделения ОГМВ, мэр Казани Ильсур Метшин выступал в качестве российского кандидата на пост Президента ОГМВ. Представитель России, к сожалению, набрал меньше голосов, чем политик из ЮАР Мфо Паркс Тау, который и стал руководителем ОГМВ на 2016−2019 г. г.

Татьяна Парусова в составе делегации Евразийского отделения Международной организации «Объединённые Города и Местные Власти» (ОГМВ) приняла участие во Всемирном саммите местных и региональных лидеров, который проходил 12—15 октября в городе Боготе (Колумбия).

Комментарии
1
Михаил Квартерников
Парусова подала в суд на решение депутатов Арзамаса, поэтому её прокуратура проверяет (по чьему-то распоряжению). Сделали прокуратуру инструментом устрашения в руках властьпредержащих!
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