В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы

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До конца весенней сессии при председателе Госдумы будет сформирован экспертный совет по законотворчеству, куда войдут представители деловых кругов, высших учебных заведений и сами депутаты, рассказал на брифинге для журналистов председатель нижней палаты Вячеслав Володин. «Туда войдет порядка 25 человек», — сказал он, добавив, что совет будет действовать на общественных началах и займется «экспертизой резонансных законопроектов». Свои рекомендации эксперты будут готовить к уже внесенным в Думу инициативам, причем, не только депутатским, но и законопроектам правительства, Верховного суда, региональных парламентов.

Помогать эксперты будут «по самым различным вопросам — бюджетной, налоговой, тарифной политике, по вопросам гражданского права» Вячеслав Володин

Из депутатов в экспертный совет войдут первый вице-спикер Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев (все — от фракции «Единой России»), а также коммунист, глава аграрного комитета Владимир Кашин и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

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«Для повышения качества готовящихся депутатами законопроектов» в правовом управлении Госдумы к началу осенней сессии будет создан новый отдел по сопровождению законодательных инициатив, добавил спикер. Думское правовое управление дает заключения на вносимые законопроекты на предмет их соответствия Конституции и регламенту Думы. Создаваемый отдел, по замыслу Володина, поможет депутатам, в том числе, новичкам, написать качественные законы. Никакой обязательности в согласовании готовящихся документов с отделом быть не может, и он создается лишь «чтобы расширить опции по оказанию помощи», указал спикер. О необходимости повысить качество вносимых законопроектов Володин заявил еще в начале этого года. Он инициировал поправки в регламент, в том числе, вводящие дополнительные ограничения для скандальных и спорных законопроектов. Поправки рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых законопроектах.

Эти документы появились после того, как депутаты внесли целый ряд спорных инициатив, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем его авторам пришлось отозвать.

Критику фракционного руководства вызвал и законопроект единоросса Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту.

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