Либерал-демократы призвали Литву не вредить отношениям с Беларусью

Сейм Литвы назвал Островецкую атомную электростанцию, также известную, как БелАЭС, небезопасной и представляющей угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения.

«Партия считает решение Литвы — объявление БелАЭС угрозой национальной безопасности Литовской Республики — ошибочным, недружественным и несущим вред укреплению взаимоотношений между нашими странами», — заявил в пятницу первый зампред одной из крупнейших партий Беларуси.

Гайдукевич напомнил, что в Литве когда-то хотели построить свою атомную станцию, но «не хватило политической воли и экономической возможности».

«Вместе с тем, строительство БелАЭС станет не только энергетическим гарантом для Беларуси, но и для ЕС. Об этом почему-то наши литовские коллеги не говорят», — добавил Гайдукевич.

Ранее вице-премьер Беларуси Василий Семашко отметил, что заявление литовского Сейма свидетельствует о том, что ситуация вокруг строительства объекта политизирована. Белорусская сторона открыта в вопросе строительства станции — туда, помимо журналистов и экспертов, приглашали даже представителей дипкорпуса.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.