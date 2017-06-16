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13:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина пригрозила группе Scooter тюрьмой — СМИ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Немецкой группе Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление на музыкальном фестивале в Балаклаве (Севастополь), сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как пояснил изданию заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, по украинскому закону «иностранцы могут посещать временно оккупированные территории только с особого разрешения и должны осуществлять въезд и выезд с пунктов в материковой части Украины». В свою очередь менеджер Scooter подтвердил Bild, что лидер группы Эйч Пи Бакстер и его коллеги полетят в Крым самолетом через Москву.

«За нарушение закона предусмотрено наказание лишением свободы на срок от одного до восьми лет в зависимости от обстоятельств», — заявил Енин. По его словам, сейчас уже «идут расследования в отношении нескольких иностранцев, которые нелегально проникли на Крымский полуостров».

И хотя, как пишет издание, лишение свободы для участников группы маловероятно, ей непременно грозят штрафные санкции. В пример издание приводит ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой. Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Bild также узнал у украинских следователей, что в случае приезда в Крым Scooter нарушат еще один украинский закон — «О концертной деятельности». По нему, только украинские фирмы могут выступать посредниками при организации концертов в Крыму. Концерт Scooter организовывает российская фирма.

Выступление Scooter на фестивале в Балаклаве запланировано на 4 августа, сообщается на сайте группы. При этом Bild отметил, что напротив даты выступления в Балаклаве не указана страна. При этом рядом с другими концертами стоит дата выступления, название фестиваля, место и страна.

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