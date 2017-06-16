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17:46 (мск), источник: Интерфакс

В МВД задумались о создании в Сочи и Петербурге туристической полиции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург и Казань, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Мы прорабатываем вопрос об утверждении подразделений туристической полиции в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань», — сказал Колокольцев в пятницу на заседании Общественного совета при МВД.

По его словам, подразделение туристической полиции в Москве хорошо себя зарекомендовало.

«Туристический поток все возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным», — подчеркнул министр.

Как отметил Колокольцев, сотрудники туристической полиции «обучены навыкам и мастерству общения с иностранными гражданами, знают несколько языков: английский, испанский, французский, немецкий, даже китайский». «Надо просто наращивать усилия в этом направлении», — резюмировал министр.

Заседание Общественного совета при МВД России состоялось в пятницу в Московском университете МВД РФ имени В. Я. Кикотя. Руководитель ведомства в формате видеоконференцсвязи ответил на вопросы выпускников вузов системы внутренних дел.

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