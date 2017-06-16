В МВД задумались о создании в Сочи и Петербурге туристической полиции
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах, как Сочи,
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел России рассматривает возможность создания туристической полиции в таких городах, как Сочи,
«Мы прорабатываем вопрос об утверждении подразделений туристической полиции в таких городах, как Сочи,
По его словам, подразделение туристической полиции в Москве хорошо себя зарекомендовало.
«Туристический поток все возрастает, и поэтому даже то подразделение, которое было создано в Москве в 2014 году, уже показывает, что этот опыт был правильным», — подчеркнул министр.
Как отметил Колокольцев, сотрудники туристической полиции «обучены навыкам и мастерству общения с иностранными гражданами, знают несколько языков: английский, испанский, французский, немецкий, даже китайский». «Надо просто наращивать усилия в этом направлении», — резюмировал министр.
Заседание Общественного совета при МВД России состоялось в пятницу в Московском университете МВД РФ имени В. Я. Кикотя. Руководитель ведомства в формате видеоконференцсвязи ответил на вопросы выпускников вузов системы внутренних дел.