С кресла видно все. Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфир
Президент заметил неудобные вопросы. Во время общения Владимира Путина с народом в прямом эфире на табло в студии демонстрировались
Президент заметил неудобные вопросы. Во время общения Владимира Путина с народом в прямом эфире на табло в студии демонстрировались
Многие оказались откровенно острыми, однако озвучены не были, и лишь в конце трансляции ведущий задал главе государства два вопроса из присланных. При этом во время предыдущих «Прямых линий» с россиянами вопросы жестко модерировались, а подобного интерактива не было. Алексей Соколов разбирался, о чем говорит факт появления в эфире «неудобных вопросов».
«Может, вы устали и вам пора отдохнуть?», «Вся Россия считает, что вы засиделись на троне», «Правду говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает?» — сложно представить такие фразы звучащими или хотя бы мелькающими рядом с Владимиром Путиным. Вернее, сложно было представить.
15-я прямая линия, юбилейная и последняя перед выборами 2018 года, запомнится, скорее всего, именно этим — во время четырехчасового эфира на экране в студии мелькали эти и многие другие острые, неприятные и неудобные вопросы. Два из них даже были озвучены.
Каждая подобная «Прямая линия» тщательным образом срежиссирована, и все отступления от плана тоже продуманы. Как у Довлатова: «Тебе поручено быть желающим». Именно поэтому версия о недосмотре исключается.
«Вопрос про Ставропольский край, помощь подтопленцам — Владимир Владимирович сразу отправил Генеральную прокуратуру, вообще появилась информация, что Владимиров, губернатор края, пишет заявление на увольнение — вот это был красиво разыгранный вопрос. Отдельно для оппозиции вопросы так красиво не обыгрывались. Значит, это просто демонстрация, что протест видят, на протест реагируют, но реагируют с точки зрения государственных интересов», — рассуждает
От Владимира Путина и «Прямой линии» ждали знаков сразу по нескольким направлениям: отреагирует ли президент на протестное движение, заметит ли, что подросла электоральная молодежь, которую полиции приходится вылавливать с Тверской, анонсирует ли Путин участие в выборах следующего года. И протесты упоминались, а молодежь даже задавала вопросы, причем тоже довольно острые.
К примеру, Данила Прилепа из Нефтеюганска поинтересовался борьбой с коррупцией и отметил, что показные посадки под домашний арест подрывают доверие к власти. Президент не поверил, что юноша подготовил вопрос сам, на что школьник ответил, что к этому вопросу его «жизнь подготовила».
А вот вокруг выборов интрига сохранилась. Правда, как считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, некоторые сигналы
Мне кажется, что не было задачи форсирования общественного оптимизма, была задача показать, что президент
К слову, вопросы задавал и сам Владимир Путин. Президент после вопроса многодетной матери из Ставрополья, которой всё ещё не пришла госпомощь как пострадавшей от паводка, поинтересовался у губернатора края и своего тезки: «Владимир Владимирович, где деньги?».
Не заданные президенту неудобные вопросы разлетелись не только по соцсетям, но и вошли в новостные блоки федеральных каналов.
По итогам «Прямой линии»
«Студия устроена таким образом, что Путин, который сидит и говорит, не может не видеть те вопросы, которые всплывают на больших экранах. То есть он их видит. Помимо этого, конечно же, все острые обращения, критику, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельную папочку собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе. Многие носят эмоциональный характер и не подразумевают ответа. Есть
Вообще мерзенькое впечатление осталось от этого гнусного спектакля.