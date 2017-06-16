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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

С кресла видно все. Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфир

Президент заметил неудобные вопросы. Во время общения Владимира Путина с народом в прямом эфире на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей.

Источник: РИА "Новости"
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Многие оказались откровенно острыми, однако озвучены не были, и лишь в конце трансляции ведущий задал главе государства два вопроса из присланных. При этом во время предыдущих «Прямых линий» с россиянами вопросы жестко модерировались, а подобного интерактива не было. Алексей Соколов разбирался, о чем говорит факт появления в эфире «неудобных вопросов».

«Может, вы устали и вам пора отдохнуть?», «Вся Россия считает, что вы засиделись на троне», «Правду говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает?» — сложно представить такие фразы звучащими или хотя бы мелькающими рядом с Владимиром Путиным. Вернее, сложно было представить.

15-я прямая линия, юбилейная и последняя перед выборами 2018 года, запомнится, скорее всего, именно этим — во время четырехчасового эфира на экране в студии мелькали эти и многие другие острые, неприятные и неудобные вопросы. Два из них даже были озвучены.

Каждая подобная «Прямая линия» тщательным образом срежиссирована, и все отступления от плана тоже продуманы. Как у Довлатова: «Тебе поручено быть желающим». Именно поэтому версия о недосмотре исключается.

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«Вопрос про Ставропольский край, помощь подтопленцам — Владимир Владимирович сразу отправил Генеральную прокуратуру, вообще появилась информация, что Владимиров, губернатор края, пишет заявление на увольнение — вот это был красиво разыгранный вопрос. Отдельно для оппозиции вопросы так красиво не обыгрывались. Значит, это просто демонстрация, что протест видят, на протест реагируют, но реагируют с точки зрения государственных интересов», — рассуждает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Татьяна Лушникова.

От Владимира Путина и «Прямой линии» ждали знаков сразу по нескольким направлениям: отреагирует ли президент на протестное движение, заметит ли, что подросла электоральная молодежь, которую полиции приходится вылавливать с Тверской, анонсирует ли Путин участие в выборах следующего года. И протесты упоминались, а молодежь даже задавала вопросы, причем тоже довольно острые.

К примеру, Данила Прилепа из Нефтеюганска поинтересовался борьбой с коррупцией и отметил, что показные посадки под домашний арест подрывают доверие к власти. Президент не поверил, что юноша подготовил вопрос сам, на что школьник ответил, что к этому вопросу его «жизнь подготовила».

А вот вокруг выборов интрига сохранилась. Правда, как считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, некоторые сигналы всё-таки могли быть: «Путин по-прежнему является президентом большинства, но показать меньшинству, что оно тоже есть, может высказывать свое мнение, что в стране есть какая-то атмосфера свободы, которая проявляется, в том числе, и в появлении нелицеприятных для Путина SMS на экране во время «Прямой линии» — все это является частью общей драматургии.

Мне кажется, что не было задачи форсирования общественного оптимизма, была задача показать, что президент по-прежнему адекватен. Если смотреть в рамках предвыборной концепции, то значит, ставка будет сделана именно на имиджевой характеристике — не на образ будущего страны, а на образ президента".

К слову, вопросы задавал и сам Владимир Путин. Президент после вопроса многодетной матери из Ставрополья, которой всё ещё не пришла госпомощь как пострадавшей от паводка, поинтересовался у губернатора края и своего тезки: «Владимир Владимирович, где деньги?».

Не заданные президенту неудобные вопросы разлетелись не только по соцсетям, но и вошли в новостные блоки федеральных каналов.

Запись Прямой линии с Владимиром Путиным

По итогам «Прямой линии» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что во время трансляции Владимир Путин видит все вопросы на экране. Причем конструктивная критика принимается во внимание и впоследствии прорабатывается.

«Студия устроена таким образом, что Путин, который сидит и говорит, не может не видеть те вопросы, которые всплывают на больших экранах. То есть он их видит. Помимо этого, конечно же, все острые обращения, критику, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельную папочку собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе. Многие носят эмоциональный характер и не подразумевают ответа. Есть какие-то обращения критического характера, субстантивные — вот на них мы пытаемся найти какие-то ответы, и если там речь действительно идет о чем-то серьезном, то эта проблема в перечень тех, которыми предстоит заниматься многим и многим по следам “Прямой линии”», — заявил Дмитрий Песков.

Комментарии
1
Алексей Линник
ТО что мелькало в смс это скорее не вопросы, а высказывания народа, а вот вопросы, особенно часть из зала и видео-вопросы с журналистами и единственными задавальщиками срежессированны от и до.
Вообще мерзенькое впечатление осталось от этого гнусного спектакля.
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