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13:54 (мск), источник: Pro Город Самара

Губернатор Николай Меркушкин озаботился плиткой около стадиона «Самара Арена»

Вчера, 15 июня, губернатор Николай Меркушкин, вице-губернатор Александр Фетисов, министр строительства Александр Баландин и спикер губдумы Виктор Сазонов встретились с главой самарской компании «Фарбштайн» Алексеем Степановым и директором рязанской компании «Каменный век» Львом Антоновым около Дворца спорта.

Обе компании показывали, как они умеют укладывать плитку, ведь главная цель встречи — выбрать плитку, которую будут укладывать около стадиона «Самара Арена», сообщает «Волга Ньюс». Высокие гости решили, что к входу будет вести черно-белая прямоугольная плитка, а в особо значимых местах будет плитка цветов символики «Крыльев Советов».

 — Мы должны понимать, что при укладке и производстве плитки любых размеров и цветов на все 100% должен быть исключен малейший брак. Между плитами не должно быть никаких неровных стыков, широких промежутков. Все должно быть идеально. Стадион «Самара Арена» — это лицо не только Самарской области, но и всей страны. К нам приедут болельщики со всей России и иностранные гости из многих стран мира. Все должно быть сделано на высшем уровне, — пояснил Николай Меркушкин.

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