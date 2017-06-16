Губернатор Николай Меркушкин озаботился плиткой около стадиона «Самара Арена»
Вчера, 15 июня, губернатор Николай Меркушкин,
Вчера, 15 июня, губернатор Николай Меркушкин,
Обе компании показывали, как они умеют укладывать плитку, ведь главная цель встречи — выбрать плитку, которую будут укладывать около стадиона «Самара Арена», сообщает «Волга Ньюс». Высокие гости решили, что к входу будет вести
— Мы должны понимать, что при укладке и производстве плитки любых размеров и цветов на все 100% должен быть исключен малейший брак. Между плитами не должно быть никаких неровных стыков, широких промежутков. Все должно быть идеально. Стадион «Самара Арена» — это лицо не только Самарской области, но и всей страны. К нам приедут болельщики со всей России и иностранные гости из многих стран мира. Все должно быть сделано на высшем уровне, — пояснил Николай Меркушкин.