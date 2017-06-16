Губернатор Николай Меркушкин озаботился плиткой около стадиона «Самара Арена»

Обе компании показывали, как они умеют укладывать плитку, ведь главная цель встречи — выбрать плитку, которую будут укладывать около стадиона «Самара Арена», сообщает «Волга Ньюс». Высокие гости решили, что к входу будет вести черно-белая прямоугольная плитка, а в особо значимых местах будет плитка цветов символики «Крыльев Советов».

— Мы должны понимать, что при укладке и производстве плитки любых размеров и цветов на все 100% должен быть исключен малейший брак. Между плитами не должно быть никаких неровных стыков, широких промежутков. Все должно быть идеально. Стадион «Самара Арена» — это лицо не только Самарской области, но и всей страны. К нам приедут болельщики со всей России и иностранные гости из многих стран мира. Все должно быть сделано на высшем уровне, — пояснил Николай Меркушкин.