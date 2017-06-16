Министр здравоохранения области Стороженко стал вице-губернатором

Министр здравоохранения Андрей Стороженко займёт должность заместителя Виктора Назарова с 20 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор освободил его от занимаемой должности с последующим переназначением, подписав соответствующее распоряжение.

В понедельник, 19 июня, Стороженко сложит полномочия главы регионального Минздрава. На следующий день он займёт пост зампреда.

При этом Стороженко, вступив в новую должность, продолжит руководить министерством здравоохранения.