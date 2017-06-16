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13:33 (мск), источник: УНИАН

Гройсман убежден в необходимости привлечения молодежи на все уровни власти

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден в необходимости привлечения молодежи к работе всех уровней власти.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, принимая участие в 10-м Ежегодном молодежном форуме образовательных программ «Завтра.UA» и «Всемирные студии».

«Глубоко убежден в том, что сегодня нам нужно приводить на все уровни власти молодых, энергичных, умных людей, которые имеют знания, имеют желание, стремление своими собственными силами изменить нашу страну», — сказал он.

Гройсман напомнил при этом о планах привести около 1 тыс. молодых специалистов на службу в правительство.

Он также подчеркнул, что «знания должны быть мотивированы со стороны государства».

Глава правительства также добавил, что действующая система поддержки образования, науки и инноваций устарела и требует перезагрузки и принятия непростых решений, над которыми работает правительство.

«Нам сейчас нужно понять, каким образом перезагрузить поддержку науки и инноваций. Система управления наукой осталась прежней, надо работать, чтобы найти правильное решение», — сказал он и подчеркнул, что это — сложнейшая сфера и она формирует значительный вызов.

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