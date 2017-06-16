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13:41 (мск), источник: УНИАН

Суд отклонил требование заочно судить Януковича за госизмену

Оболонский районный суд не поддержал требование военной прокуратуры о заочном рассмотрении дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил адвокат бывшего президента Виталий Сердюк, передает «Украинская правда».

Суд поддержал обвинительный акт военной прокуратуры, но признал, что вопрос о специальном судебном производстве не может быть решен по ходатайству обвинения на основании неявки Януковича в суд.

«Суд отказал Генеральной прокуратуре в применении заочной процедуры судебного разбирательства в отношении Виктора Януковича», — сказал он после подготовительного заседания Оболонского райсуда Киева, и добавил, что защита это решение полностью поддерживает.

На вопрос, будет ли видеосвязь с Януковичем во время следующего заседания суда, Сердюк сказал, что защита будет просить о такой возможности. «Он (Янукович) ожидает такое решение суда и хочет как предоставить доказательства обстоятельств, которые происходили в 2014 году, так и желает лично принять участие в допросе целого ряда свидетелей из числа действующего руководства государства», — заявил адвокат.

Если на следующее заседание Янукович не появится в зале заседаний, вероятно, тогда суд перейдет к заочному рассмотрению.

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