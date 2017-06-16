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13:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нам нечего есть». В Одессе митингуют педагоги и студенты

Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко, требуя выделения денег на зарплаты и стипендии в ПТУ.

Источник: "РИА Новости" Украина

Люди пришли с плакатами «Нам нечего есть», «Где наши деньги?», «Обратите внимание на ПТУ», «Требуем финансирования».

«Мы находимся здесь, чтобы напомнить депутатам, что на очередной сессии надо принять решение о финансировании ПТУ. С 1 июля начнется отпускной сезон у учителей, и они должны получить деньги. Уже который год ежемесячно мы гадаем — будет у нас зарплата или нет, будет ли вообще финансирование наших учебных учреждений. Уже стало нормой в нашей стране нарушение законодательства в этом вопросе», — цитирует «Думская» Наталию Костусеву, директора Измаильского высшего профессионального училища.

Напомним, 8 июня была сорвана сессия облсовета, на которой должен был рассматриваться вопрос о финансировании профтехучилищ области.

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