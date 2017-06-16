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14:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший депутат заксобрания вернулась к психиатрической практике

Экс-депутат заксобрания от ЛДПР Ольга Рогожникова на днях уволилась с поста замминистра здравоохранения края и возглавила городскую больницу № 8 «Краевой психотерапевтический консультативно-диагностический центр» (Пермь), сообщили «Ъ» в ведомстве.

Ранее этой небольшой больницей в Свердловском районе Перми по совместительству руководила Людмила Полякова, главный врач гнородской больницы № 7.

Ольга Рогожникова окончила Пермский мединститут, является врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук. Работала ассистентом кафедры психиатрии и медпсихологии в Пермской медакадемии им. Вагнера, была заместителем главврача по лечебной части краевой психиатрической больницы. В прежнем созыве заксобрания входила во фракцию ЛДПР, была зампредседателя комитета по соцполитике. Участвовала в выборах заксобрания и Госдумы от партии ЛДПР, но проиграла. С декабря прошлого года входит в Общественную палату Пермского края.

Вместо Ольги Рогожниковой новым замминистра здравоохранения с 14 июня назначен Дмитрий Матвеев, бывший руководитель ГУП «Фармация» (Чувашия) и заместитель председателя правительства Кировской области.

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