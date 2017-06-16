Бывший депутат заксобрания вернулась к психиатрической практике

Ранее этой небольшой больницей в Свердловском районе Перми по совместительству руководила Людмила Полякова, главный врач гнородской больницы № 7.



Ольга Рогожникова окончила Пермский мединститут, является врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук. Работала ассистентом кафедры психиатрии и медпсихологии в Пермской медакадемии им. Вагнера, была заместителем главврача по лечебной части краевой психиатрической больницы. В прежнем созыве заксобрания входила во фракцию ЛДПР, была зампредседателя комитета по соцполитике. Участвовала в выборах заксобрания и Госдумы от партии ЛДПР, но проиграла. С декабря прошлого года входит в Общественную палату Пермского края.



Вместо Ольги Рогожниковой новым замминистра здравоохранения с 14 июня назначен Дмитрий Матвеев, бывший руководитель ГУП «Фармация» (Чувашия) и заместитель председателя правительства Кировской области.