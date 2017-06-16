Мэр Омска Двораковский может остаться еще на один срок

До срока официального истечения полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского осталось меньше месяца. Напомним, он должен был находиться в этой должности до 11 июля 2017 года, но выборы нового мэра, назначенные на 19 апреля, были фактически сорваны, в итоге новый этап пройдет лишь осенью, а имя нового градоначальника омичи узнают лишь после 22 ноября.

Сменщика г-на Дворакоского назовет уже новый состав Омского городского совета VI созыва, но может так получиться, что это будет сам Двораковский. С этой версией сегодня неожиданно выступил близкий к омскому олигарху Сергею Мореву сайт «ВОмске», озвучивший версию о том, что этот план одобрили губернатор Омской области Виктор Назаров и его влиятельный заместитель Владимир Компанейщиков, курирующий в регионе внутреннюю политику.

Издание утверждает, что Двораковский согласился на такой вариант, но при условии, что все скандалы, связанные с его персоной, будут пресекаться на корню, а попытки представителей местных кланов сместить Двораковского и заменить его своим человеком не будут стимулироваться.

Эту версию довольно скептически восприняли СМИ, подконтрольные депутату Госдумы Андрею Голушко. Так, сайт «Новый Омск» продолжает будировать тему скорого ухода мэра с должности, отмечая, что после 11 июля исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель Сергей Фролов, который и передаст эстафету в конце ноября новому мэру.

Однако существует еще и третья версия о том, что выборы нового мэра специально оттянули на осень, чтобы не создавать в регионе нестабильность на фоне участившихся слухов о возможной досрочной отставке губернатора Виктора Назарова. По неофициальным данным, полученным порталом Om1.ru из своих источников, главе омского региона давно предлагают должность в «Газпроме», и, не исключено, что он все-таки вернется в нефтегазовый холдинг.

Сегодня с прогнозом смены власти в ряде регионов России выступил один из каналов в мессенджере Telegram — «Politburo 2.0». Предполагается, что его контролирует известный российский политтехнолог Евгений Минченко. Канал сообщает, что не исключены отставки в Омской и Самарской областях, а также под вопросом Алтайский край, Новосибирск, Ставрополье и Красноярск. перед президентскими выборами 2018 года Москва вполне может инициировать рокировки в этих регионах.

И в преддверии всех этих событий мэра Омска Вячеслава Двораковского специально попросили поработать до осени, чтобы дать новому губернатору возможность осмотреться и подобрать того градоначальника, с которым он сможет сработаться и без проблем выстроить так называемую вертикаль власти, обеспечив тесное взаимодействие на уровне регионального правительства и муниципалитета.