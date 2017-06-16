Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Что дарить врачам: главные правила
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Умер актер Алексей Баталов
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
14:01 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска Двораковский может остаться еще на один срок

Пресса озвучивает прямо противоположные версии, при этом выборы нового мэра пройдут лишь в конце ноября.

До срока официального истечения полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского осталось меньше месяца. Напомним, он должен был находиться в этой должности до 11 июля 2017 года, но выборы нового мэра, назначенные на 19 апреля, были фактически сорваны, в итоге новый этап пройдет лишь осенью, а имя нового градоначальника омичи узнают лишь после 22 ноября.

Сменщика г-на Дворакоского назовет уже новый состав Омского городского совета VI созыва, но может так получиться, что это будет сам Двораковский. С этой версией сегодня неожиданно выступил близкий к омскому олигарху Сергею Мореву сайт «ВОмске», озвучивший версию о том, что этот план одобрили губернатор Омской области Виктор Назаров и его влиятельный заместитель Владимир Компанейщиков, курирующий в регионе внутреннюю политику.

Издание утверждает, что Двораковский согласился на такой вариант, но при условии, что все скандалы, связанные с его персоной, будут пресекаться на корню, а попытки представителей местных кланов сместить Двораковского и заменить его своим человеком не будут стимулироваться.

Эту версию довольно скептически восприняли СМИ, подконтрольные депутату Госдумы Андрею Голушко. Так, сайт «Новый Омск» продолжает будировать тему скорого ухода мэра с должности, отмечая, что после 11 июля исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель Сергей Фролов, который и передаст эстафету в конце ноября новому мэру.

Однако существует еще и третья версия о том, что выборы нового мэра специально оттянули на осень, чтобы не создавать в регионе нестабильность на фоне участившихся слухов о возможной досрочной отставке губернатора Виктора Назарова. По неофициальным данным, полученным порталом Om1.ru из своих источников, главе омского региона давно предлагают должность в «Газпроме», и, не исключено, что он все-таки вернется в нефтегазовый холдинг.

Сегодня с прогнозом смены власти в ряде регионов России выступил один из каналов в мессенджере Telegram — «Politburo 2.0». Предполагается, что его контролирует известный российский политтехнолог Евгений Минченко. Канал сообщает, что не исключены отставки в Омской и Самарской областях, а также под вопросом Алтайский край, Новосибирск, Ставрополье и Красноярск. перед президентскими выборами 2018 года Москва вполне может инициировать рокировки в этих регионах.

И в преддверии всех этих событий мэра Омска Вячеслава Двораковского специально попросили поработать до осени, чтобы дать новому губернатору возможность осмотреться и подобрать того градоначальника, с которым он сможет сработаться и без проблем выстроить так называемую вертикаль власти, обеспечив тесное взаимодействие на уровне регионального правительства и муниципалитета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
РЭК установил льготные тарифы в районах Омской области
Лавров: у РФ нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
ЦБ снизил ключевую ставку до 9%
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян высказались за празднование Дня отца
На Камчатке объявлен красный код авиаопасности из-за вулкана
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь