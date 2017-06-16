Вижевитовой доверили разбираться с проблемами омских бизнесменов

Вижевитова возглавила рабочую группу, призванную разобраться с бедами предпринимателей, которым начисляют значительно увеличившиеся арендные платежи за землю.

Данное назначение для Татьяны Вижевитовой, некогда исполнявшей обязанности мэра Омска и хорошо разбирающейся в земельном законодательстве, выглядит логичным.

Помимо земельных вопросов, ожидается, что в обновленный функционал Татьяны Вижевитовой войдут правовые вопросы, которые чиновница курировала в городской администрации в бытность мэром Виктора Шрейдера.

Как ранее сообщал «СуперОмск» в рабочую группу, которую возглавила Вижевитова, вошли депутаты ЗС Степан Бонковский, Сергей Калинин и Валерий Кокорин. На минувшем заседании Заксобрания было объявлено, что подключиться к работе может любой депутат. Уже известно, что участник рабочей группы и председатель комитета ЗС по собственности Степан Бонковский вместе с другими депутатами готовят обращения к городской администрации, чтобы поправки к 108-му постановлению могли начать действовать не с января 2018 года, а с июля этого года.