Фото с президентом и его семьей опубликовала консул Молдовы в Анталии

Почетный консул Республики Молдова в Анталии Диар Ичкале Гюльтекин разместила на своей странице в социальной сети фото с президентом и членами его семьи.

Гюльтекин оказала содействие в организации отдыха семьи главы государства, которая провела минувшую неделю в Анталии.

— Наш драгоценный президент Молдовы вместе со своей семьей, — подписала она снимок.

Фото опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что консул Молдовы в Анталии не общалась с президентом последний месяц и ничего не знает об его отдыхе.