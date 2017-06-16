Фото с президентом и его семьей опубликовала консул Молдовы в Анталии
Диар Ичкале Гюльтекин сфотографировалась с семьей президента, которая отдыхает в Анталии.
Диар Ичкале Гюльтекин сфотографировалась с семьей президента, которая отдыхает в Анталии.
Почетный консул Республики Молдова в Анталии Диар Ичкале Гюльтекин разместила на своей странице в социальной сети фото с президентом и членами его семьи.
Гюльтекин оказала содействие в организации отдыха семьи главы государства, которая провела минувшую неделю в Анталии.
— Наш драгоценный президент Молдовы вместе со своей семьей, — подписала она снимок.
Фото опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что консул Молдовы в Анталии не общалась с президентом последний месяц и ничего не знает об его отдыхе.