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15:55 (мск), источник: Noi.md

Фото с президентом и его семьей опубликовала консул Молдовы в Анталии

Диар Ичкале Гюльтекин сфотографировалась с семьей президента, которая отдыхает в Анталии.

Источник: Noi.md

Почетный консул Республики Молдова в Анталии Диар Ичкале Гюльтекин разместила на своей странице в социальной сети фото с президентом и членами его семьи.

Гюльтекин оказала содействие в организации отдыха семьи главы государства, которая провела минувшую неделю в Анталии.

— Наш драгоценный президент Молдовы вместе со своей семьей, — подписала она снимок.

Фото опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что консул Молдовы в Анталии не общалась с президентом последний месяц и ничего не знает об его отдыхе.

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Фото с президентом и его семьей опубликовала консул Молдовы в Анталии
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