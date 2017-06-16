Додон и Канду предстанут перед Венецианской комиссией

Игорь Додон и Максим Лебединский должны обсуждать предложение президента о предоставлении больших полномочий главе государства, а Андриан Канду обменяется мнениями об изменении избирательной системы Молдовы для парламентских выборов.

Напоминаем, что президент Игорь Додон подписал вечером 28 марта 2017 года указ об организации республиканского консультативного референдума. На нем граждане должны ответить на четыре вопроса: об отмене одного закона, расширении полномочий главы государства, сокращении числа депутатов и включении в школьную программу предмета «История Молдовы».

Относительно изменения избирательной системы, Realitatea.md напоминает, что проект Закона о голосовании по одномандатным округам и проект о смешанном голосовании были одобрены депутатами в первом чтении. Позже эти проекты были объединены на основании предложенного ПСРМ проекта о смешанном голосовании.