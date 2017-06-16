Назарбаев предложил создать международную криптовалюту

«Назрела необходимость трансформации мировой финансовой архитектуры, о чем мне приходилось говорить с этой трибуны. Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках. Валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям. С учетом цифровизации, развития технологий такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты».

Он отметил важность того, чтобы валюта базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, была демократичной, принималась с участием потребителей со всего мира.

«Поэтому мы предлагали G-Global, чтобы не только G-20, но большее число стран участвовало в этом деле», — сказал Назарбаев на пленарном заседании Астанинского экономического форума.

В 2015 году Президент Казахстана, выступая в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, предлагал создать наднациональную мировую валюту.