Назарбаев предложил создать международную криптовалюту
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Назрела необходимость трансформации мировой финансовой архитектуры, о чем мне приходилось говорить с этой трибуны. Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной
Он отметил важность того, чтобы валюта базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, была демократичной, принималась с участием потребителей со всего мира.
«Поэтому мы предлагали
В 2015 году Президент Казахстана, выступая в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, предлагал создать наднациональную мировую валюту.