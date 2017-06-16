ЗакС и губернатор смогут увольнять чиновников в связи с утратой доверия
Петербургские депутаты разработали закон, согласно которому губернатор сможет увольнять
Петербургские депутаты разработали закон, согласно которому губернатор сможет увольнять
Аналогичным правом будет наделено Законодательное Собрание, депутаты смогут уволить с должности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка, а также председателя
Как говорится в документе, поводами к утрате доверия могут стать различные нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах и имуществе или участие в управлении коммерческой структурой.
«Пока нет такого закона, на всех госслужащих падает тень. Мне об этом говорили коллеги из других регионов», — отметила на заседании представитель прокуратуры.
Документ поддержали единогласно, ожидается, что его примут на одном из ближайших заседаний ЗакСа.