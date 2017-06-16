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17:44 (мск), источник: Фонтанка

ЗакС и губернатор смогут увольнять чиновников в связи с утратой доверия

Петербургские депутаты разработали закон, согласно которому губернатор сможет увольнять вице-губернаторов, глав комитетов, а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в случае утраты доверия.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Аналогичным правом будет наделено Законодательное Собрание, депутаты смогут уволить с должности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка, а также председателя контрольно-счетной палаты, заместителя и аудиторов. Законопроект утвердили на заседании комитета по законодательству 16 июня.

Как говорится в документе, поводами к утрате доверия могут стать различные нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе предоставление заведомо недостоверных сведений о доходах и имуществе или участие в управлении коммерческой структурой.

«Пока нет такого закона, на всех госслужащих падает тень. Мне об этом говорили коллеги из других регионов», — отметила на заседании представитель прокуратуры.

Документ поддержали единогласно, ожидается, что его примут на одном из ближайших заседаний ЗакСа.

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