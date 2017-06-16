Заксобрание рассмотрит увеличение бюджета Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня, ИА УралПолит.Ru. Законодательное Собрание Свердловской области на заседании 27 июня второй раз рассмотрит увеличение областного бюджета.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня, ИА УралПолит.Ru. Законодательное Собрание Свердловской области на заседании 27 июня второй раз рассмотрит увеличение областного бюджета.
Как сообщила спикер областного парламента Людмила Бабушкина на Совете Законодательного Собрания, правительство региона предлагает увеличить прогноз по доходам областного бюджета в 2017 году на 8, 890 миллиарда рублей.
Согласно предложенным изменениям в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», прогноз по налогу на прибыль организаций — на 4, 838 миллиарда рублей, по налогу на доходы физических лиц — на 1, 588 миллиарда рублей. На 798 миллионов предлагается увеличить ассигнования Дорожного фонда, в том числе 576 миллионов — от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов по автодорогам общего пользования.
«Принимая изменения в областной бюджет на 2017 год в первый раз, мы увеличивали доходы на 9, 2 миллиарда рублей. На 27 июня вносим изменения на 8, 8 миллиарда рублей. На эту сумму мы будем увеличивать и расходы, решать вопросы, которые откладывали в расчете на получение дополнительных доходов. Прошу комитет по бюджету финансам и налогам очень внимательно посмотреть мероприятия, которые будут включены в дополнительное финансирование», — подчеркнула Людмила Бабушкина.
За счет дополнительных средств правительство Свердловской области предлагает выделить 1,3 млрд рублей дополнительных средств министерству строительства и архитектуры, 50 млн рублей направить на строительство родильного дома в Верхней Пышме, еще 50 млн рублей — на строительство жилья для
На здравоохранение предлагается дополнительно выделить 1,725 млрд рублей. В том числе 954 млн рублей ТФОМС на дополнительное финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования, 661 миллион рублей — на погашение кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения.
«Вы знаете, что временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев объехал всю область, встречался с людьми, выслушал их проблемы, и в изменениях бюджета должны быть учтены те вопросы, которые наиболее важны для жителей. Это, в частности, помощь в газификации домов пенсионеров. Речь идет о компенсации затрат на газификацию домовладений в размере до 35 тысяч рублей из областного бюджета, всего на эти цели планируется выделить 164 миллиона рублей. Надо обратить внимание на такие направления», — отметила Людмила Бабушкина.