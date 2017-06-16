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14:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Заксобрание рассмотрит увеличение бюджета Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня, ИА УралПолит.Ru. Законодательное Собрание Свердловской области на заседании 27 июня второй раз рассмотрит увеличение областного бюджета.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщила спикер областного парламента Людмила Бабушкина на Совете Законодательного Собрания, правительство региона предлагает увеличить прогноз по доходам областного бюджета в 2017 году на 8, 890 миллиарда рублей.

Согласно предложенным изменениям в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», прогноз по налогу на прибыль организаций — на 4, 838 миллиарда рублей, по налогу на доходы физических лиц — на 1, 588 миллиарда рублей. На 798 миллионов предлагается увеличить ассигнования Дорожного фонда, в том числе 576 миллионов — от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов по автодорогам общего пользования.

«Принимая изменения в областной бюджет на 2017 год в первый раз, мы увеличивали доходы на 9, 2 миллиарда рублей. На 27 июня вносим изменения на 8, 8 миллиарда рублей. На эту сумму мы будем увеличивать и расходы, решать вопросы, которые откладывали в расчете на получение дополнительных доходов. Прошу комитет по бюджету финансам и налогам очень внимательно посмотреть мероприятия, которые будут включены в дополнительное финансирование», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

За счет дополнительных средств правительство Свердловской области предлагает выделить 1,3 млрд рублей дополнительных средств министерству строительства и архитектуры, 50 млн рублей направить на строительство родильного дома в Верхней Пышме, еще 50 млн рублей — на строительство жилья для детей-сирот. Кроме того, 450 млн рублей выделят на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. На строительство объектов образования, среди которых спортзалы и площадки в школах Нижнего Тагила, Серова и Староуткинска, будет направлено 569 млн рублей.

На здравоохранение предлагается дополнительно выделить 1,725 млрд рублей. В том числе 954 млн рублей ТФОМС на дополнительное финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования, 661 миллион рублей — на погашение кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения.

«Вы знаете, что временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев объехал всю область, встречался с людьми, выслушал их проблемы, и в изменениях бюджета должны быть учтены те вопросы, которые наиболее важны для жителей. Это, в частности, помощь в газификации домов пенсионеров. Речь идет о компенсации затрат на газификацию домовладений в размере до 35 тысяч рублей из областного бюджета, всего на эти цели планируется выделить 164 миллиона рублей. Надо обратить внимание на такие направления», — отметила Людмила Бабушкина.

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