Двораковский лично оценил строительство «размороженного» детсада в «Рябиновке»
Мэр Омска посмотрел, как в микрорайоне появились больницы и дорога.
Мэр Омска посмотрел, как в микрорайоне появились больницы и дорога.
Сегодня, 16 июня, мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе рабочей поездки по объектам Кировского округа лично оценил строительство детского сада в новом микрорайоне «Рябиновка».
Особенность в том, что дошкольное учреждение раньше не строили
В свою очередь, мэр Омска заявил, что новому микрорайону нужна инфраструктура.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— «Рябиновка» —новый микрорайон, который появился благодаря инициированной президентом России Владимиром Путиным программе переселения из аварийного жилья. Однако мало дать людям только комфортное жилье, необходимо сформировать для них полноценную комфортную среду обитания с инфраструктурой. Мы, городская, и областная власть, выполняем все взятые на себя обязательства.
Кроме того на территории микрорайона уже построены детские площадки, автопарковки, магазины. Работают поликлиники и фунционирует автодорога.
Напомним, детсад «разморозили» 12 мая нынешнего года. Объект сдадут к концу 2017 года.