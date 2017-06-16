Двораковский лично оценил строительство «размороженного» детсада в «Рябиновке»

Сегодня, 16 июня, мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе рабочей поездки по объектам Кировского округа лично оценил строительство детского сада в новом микрорайоне «Рябиновка».

Особенность в том, что дошкольное учреждение раньше не строили из-за недостатка денег, работы были заморожены. Теперь на достройку объекта нашли 190 миллионов в городской казне. В детсаду на 310 мест, кроме всего прочего, будут работать начальные классы для школьников. Ну и конечно малышам приобретут новые мебель, игрушки и оборудование.

В свою очередь, мэр Омска заявил, что новому микрорайону нужна инфраструктура.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— «Рябиновка» —новый микрорайон, который появился благодаря инициированной президентом России Владимиром Путиным программе переселения из аварийного жилья. Однако мало дать людям только комфортное жилье, необходимо сформировать для них полноценную комфортную среду обитания с инфраструктурой. Мы, городская, и областная власть, выполняем все взятые на себя обязательства.

Кроме того на территории микрорайона уже построены детские площадки, автопарковки, магазины. Работают поликлиники и фунционирует автодорога.

Напомним, детсад «разморозили» 12 мая нынешнего года. Объект сдадут к концу 2017 года.