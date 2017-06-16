Замглавы Березников не будет оспаривать штраф за езду в пьяном виде

Наши источники в суде также поделились неофициальной информацией, что чиновник не намерен опротестовывать ранее вынесенное решение суда.

Это неофициально подтвердили и в администрации Березников, дополнительно сообщив, что Валерий Рахмуллин совершил правонарушение не в рабочее время и наказывать его за езду в пьяном виде в городской администрации не намерены.