Рустаму Минниханову презентован портал «Made in Tatarstan»
Президент РТ принимает участие в совещании по инновационному развитию предприятий.
Президент РТ принимает участие в совещании по инновационному развитию предприятий.
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент РТ Рустам Минниханов в
Модератором и первым докладчиком встречи выступил заместитель
Альберт Каримов, в очередной раз напомнив участникам совещания об успехах Татарстана (лидерство в рейтингах инвестклимата, лидирующие место в РФ и ПФО по промышленному производству), детально остановился на таких сферах развития экономики и промышленности, как внедрение цифровых методов и роботизация производства, выход на рынок
Современный уровень внедрения НИОКР остаётся на низом уровне, — отмечает министр. По его словам, на сегодняшний день, согласно опросу, из 80 респондентов только 6 планируют выпуск новой продукции, не имеющей аналогов в мире. Результаты показывают низкий уровень патентной деятельности предприятий. Львиную долю работы по внедрению НИОКР в производство и регистрации патентов в РТ занимает Татнефть, но и она в этом году показывает некоторый спад.
Что касается выхода на рынки
Альберт Каримов завершил своё выступление словами китайского бизнесмена, основателя компании «Haier» Чжан Жуйминя. «В эру интернета предприятие или владеет платформой, или платформа владеет им», — сказал он. Что было созвучно и обозначило смысл создания новой