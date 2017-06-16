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14:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустаму Минниханову презентован портал «Made in Tatarstan»

Президент РТ принимает участие в совещании по инновационному развитию предприятий.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент РТ Рустам Минниханов в КНИТУ-КАИ принимает участие в совещании «Инновационное развитие предприятий — основа повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан».

Модератором и первым докладчиком встречи выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов. В совещании также принимают директор департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга РФ Алексей Ученов, проректор по перспективным проектам, научный руководитель Института передовых производственных технологий, руководитель Инжинирингового центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, председатель, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по ИТ и бизнес-процессам Олег Кривошеев, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев и др.

Альберт Каримов, в очередной раз напомнив участникам совещания об успехах Татарстана (лидерство в рейтингах инвестклимата, лидирующие место в РФ и ПФО по промышленному производству), детально остановился на таких сферах развития экономики и промышленности, как внедрение цифровых методов и роботизация производства, выход на рынок интернет-торговли и т. д.

Современный уровень внедрения НИОКР остаётся на низом уровне, — отмечает министр. По его словам, на сегодняшний день, согласно опросу, из 80 респондентов только 6 планируют выпуск новой продукции, не имеющей аналогов в мире. Результаты показывают низкий уровень патентной деятельности предприятий. Львиную долю работы по внедрению НИОКР в производство и регистрации патентов в РТ занимает Татнефть, но и она в этом году показывает некоторый спад.

Что касается выхода на рынки интернет-торговли, то в рамках совещания участникам был презентован портал для продвижения татарстанской продукции на внешние рынки «Made in Tatarstan». Созданный Минпромторгом РТ сайт представляет 50 лидеров республиканской промышленности. В данный момент интернет-ресурс работает на 2 языках (русский и английский) с планами по увеличению целевой аудитории в разных странах мира.

Альберт Каримов завершил своё выступление словами китайского бизнесмена, основателя компании «Haier» Чжан Жуйминя. «В эру интернета предприятие или владеет платформой, или платформа владеет им», — сказал он. Что было созвучно и обозначило смысл создания новой интернет-платформы «Made in Tatarstan».

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