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15:02 (мск), источник: УНИАН

«Правый сектор» намерен блокировать киевский марш за права ЛГБТ

Националистические силы не считают проведение марша ЛГБТ-сообщества защитой прав человек и попытаются его заблокировать. При этом обещают не нападать на участиков «КиевПрайда», запланированного на воскресенье, 18 июня.

Источник: УНИАН

Об этом заявил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский, передает Цензор. НЕТ.

«Вначале приглашаем всех собраться в субботу в 17:00, в том же самом месте на Майдане. Потому что 18-го — День Батька, и мы, соответственно, устроим на Майдане концерт, выступления и так далее. Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра. Так что у нас будет 2 акции: одна вечерняя, светская, на которой мы заявим наше отношение к происходящему», — рассказал он о планах ПС.

По мнению Скоропадского, на акцию в воскресенье пойдет и «Правый сектор», и «Свобода». Также он заявил, что две политсилы координирую свои действия. Также он выразил уверенность, что представители других националистических организаций также выступают против «КиевПрайда».

«Мы не собираемся нападать на каких-то участников. Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует», — уверил он.

На замечание журналиста о том, что блокирование колонны неизбежно приведет к столкновениям, спикер «Правого сектора» отметил: «У них еще есть несколько дней для того, чтобы отказаться от проведения своих мероприятий».

Скоропадский не считает подобные фестивали ЛГБТ-сообщества борьбой за права человека.

«Понятно, что ни один нормальный гетеросексуальный человек, увидев какой-то гей-парад, не станет гомосексуалистом. Мы такого никогда не говорили; это нас пытаются высмеять таким образом. С другой стороны, это и не защита каких-то прав. Потому что у представителей ЛГБТ права такие же, как у гетеросексуалов. Они, наоборот, пытаются добиться для себя бОльших прав, чем те, что есть у гетеросексуалов. Приведу пример: допустим, на работу взяли меня и какого-то гея. И, допустим, я работаю хорошо, а он — плохо. И его увольняют, а он говорит: нет, ребята, у меня такое подозрение, что вы меня не можете уволить, потому что я — гей. А в Уголовном кодексе запрещается преследование по этому признаку… Теперь посмотрим, что будет, если станут увольнять меня. Я же не смогу сказать “Вы меня увольняете, потому что я гетеросексуал”? Не смогу. Выходит, они требуют для себя каких-то особых прав», — заявил он.

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