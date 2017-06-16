«Правый сектор» намерен блокировать киевский марш за права ЛГБТ

Об этом заявил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский, передает Цензор. НЕТ.

«Вначале приглашаем всех собраться в субботу в 17:00, в том же самом месте на Майдане. Потому что 18-го — День Батька, и мы, соответственно, устроим на Майдане концерт, выступления и так далее. Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра. Так что у нас будет 2 акции: одна вечерняя, светская, на которой мы заявим наше отношение к происходящему», — рассказал он о планах ПС.

По мнению Скоропадского, на акцию в воскресенье пойдет и «Правый сектор», и «Свобода». Также он заявил, что две политсилы координирую свои действия. Также он выразил уверенность, что представители других националистических организаций также выступают против «КиевПрайда».

«Мы не собираемся нападать на каких-то участников. Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует», — уверил он.

На замечание журналиста о том, что блокирование колонны неизбежно приведет к столкновениям, спикер «Правого сектора» отметил: «У них еще есть несколько дней для того, чтобы отказаться от проведения своих мероприятий».

Скоропадский не считает подобные фестивали ЛГБТ-сообщества борьбой за права человека.