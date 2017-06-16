Дума Иркутска планирует приватизировать страховую компанию «МАСКИ»

Изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017−2019 годы внесены Думой Иркутска на внеочередном заседании. В план приватизации включили пакет акций АО «МАСКИ». Основным акционером (99,2%) является администрация города. Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутатов городского парламента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Думы Иркутска.

Корректировки потребовались в связи с изменившимся федеральным законодательством в сфере медицинского страхования. Сейчас 70% активов организации составляет недвижимость. По новым требованиям ее должно быть не больше 40%. Устранить несоответствия требуется до 31 июля 2017 года, иначе лицензия компании будет отозвана. Несмотря на то, что объекты имущества АО «МАСКИ» не пользовались спросом у потенциальных покупателей, сбалансировать активы также можно с помощью увеличения уставного капитала денежными средствами. Депутаты Думы города приняли коллегиальное решение изыскать необходимую сумму, в том числе с помощью внебюджетных источников.

«С момента возникновения проблемы планомерно прорабатывалась возможность решить ее с помощью кредита, все шло успешно. Однако в конце мая 2017 года Центробанк запретил использовать заемные средства, и, таким образом, сроки резко сократились», — пояснил депутат Евгений Стекачев.

Он подчеркнул, что принятое решение является самым рациональным в условиях ужесточенного законодательства и позволит найти способ сохранить муниципальную страховую компанию.

«Все усилия муниципальной власти сейчас направлены на то, чтобы сохранить эту социально значимую компанию для жителей города. Включение в план приватизации не означает автоматическую продажу акций — будут проведены переговоры с предпринимателями, возможно, появится возможность выделить средства из бюджета города. Мы обсудим это на заседании постоянной комиссии Думы по экономической политике и бюджету», — сказал заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев.

АО «МАСКИ» отличают многолетний успешный опыт работы в системе обязательного медицинского страхования Иркутской области и обширная клиентская база (260 тысяч человек). Продажа компании другому собственнику не повлечет для них последствий, так как полисы АО «МАСКИ» останутся действительными.