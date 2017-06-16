Дмитрий Санников назначен и. о. заместителя министра социального развития Пермского края

Дмитрий Санников в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» информацию о своём назначении подтвердил, пояснив, что теперь он занимает две должности: начальника отдела развития, а также и.о. заместителя министра.

По информации наших источников, в будущем он займёт место заместителя министра социального развития Пермского края и будет курировать вопросы, которыми раньше занимался Павел Фокин до назначения на должность министра социального развития.

Напомним, Павел Фокин был назначен главой министерства в январе этого года после того, как Татьяна Абдуллина пошла на повышение и заняла кресло вице-премьера краевого правительства.

Ранее основным претендентом на должность заместителя министра социального развития называлась Екатерина Бербер, которая имеет опыт руководства министерством социального развития и работы зампредом краевого правительства.

С 1 февраля этого года она уволилась с должности исполнительного директора медиахолдинга «АктивМедиа», близкого депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.

Дмитрий Санников работает в Министерстве социального развития Пермского края с 2012 года.