Глава города: На конкурс по ремонту ул. Дзержинского никто не пришел
В настоящее время, по информации Александра Ярошука, многие подрядчики заняты на других объектах.
В настоящее время, по информации Александра Ярошука, многие подрядчики заняты на других объектах.
Конкурс на проведение капитального ремонта участка дороги ул. Дзержинского в Калининграде не состоялся
«Конкурс по ул. Дзержинского не состоялся. Никто не заявился. Сейчас время такое, у всех объемы большие, никто не хочет отвлекаться. Сейчас все задействованы на дорогах, тротуарах. Но это продлится недолго, в 2018 году этот аврал закончится», — пояснил Александр Ярошук.
Отметим, по данным
Напомним также, что в целом этим летом по программе «Безопасные и качественные дороги» в областном центре будут отремонтированы 5 магистралей, в том числе и ул. Дзержинского.