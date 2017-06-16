Глава города: На конкурс по ремонту ул. Дзержинского никто не пришел

Конкурс на проведение капитального ремонта участка дороги ул. Дзержинского в Калининграде не состоялся из-за отсутствия участников. Об этом в пятницу во время рабочего выезда сообщил глава города Александр Ярошук.

«Конкурс по ул. Дзержинского не состоялся. Никто не заявился. Сейчас время такое, у всех объемы большие, никто не хочет отвлекаться. Сейчас все задействованы на дорогах, тротуарах. Но это продлится недолго, в 2018 году этот аврал закончится», — пояснил Александр Ярошук.

Отметим, по данным пресс-службы мэрии областного центра, в этом году на ремонт тротуаров из городского бюджета будет выделено 123 млн рублей.

Напомним также, что в целом этим летом по программе «Безопасные и качественные дороги» в областном центре будут отремонтированы 5 магистралей, в том числе и ул. Дзержинского.