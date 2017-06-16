Павел Филип считает, что оппозиция намеренно мешает деятельности правительства
Парламентская оппозиция намеренно ищет предлоги, чтобы помешать деятельности правительства. Такого мнения придерживается
Парламентская оппозиция намеренно ищет предлоги, чтобы помешать деятельности правительства. Такого мнения придерживается
«Это популизм. Им нравятся политические шоу. Вот увидите, они выступят с инициативой об отставке министров. Считаю, это попытка помешать работе правительства», — сказал
До сих пор депутаты из оппозиции дважды пытались выдвинуть вотум недоверия кабмину, который возглавляет Павел Филип.
В июле прошлого года инициатива либералов, социалистов и коммунистов провалилась. Их предложение поддержали лишь 30 законодателей.
А в октябре прошлого года вопрос о вотуме недоверия не обсуждали