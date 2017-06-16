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15:52 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип считает, что оппозиция намеренно мешает деятельности правительства

Парламентская оппозиция намеренно ищет предлоги, чтобы помешать деятельности правительства. Такого мнения придерживается премьер-министр Павел Филип. Он отметил, что таким образом оппозиция стремится скрыть нехватку собственных идей и инициатив в парламенте.

Источник: Publika.md

«Это популизм. Им нравятся политические шоу. Вот увидите, они выступят с инициативой об отставке министров. Считаю, это попытка помешать работе правительства», — сказал премьер-министр Павле Филип.

До сих пор депутаты из оппозиции дважды пытались выдвинуть вотум недоверия кабмину, который возглавляет Павел Филип.

В июле прошлого года инициатива либералов, социалистов и коммунистов провалилась. Их предложение поддержали лишь 30 законодателей.

А в октябре прошлого года вопрос о вотуме недоверия не обсуждали из-за отсутствия кворума. За время правительства Филипа социалисты 13 раз выступали с инициативой об отставке кабмина, но потерпели провал.

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