В Воронежской области чиновника уволили за побочный бизнес
Прокуратура напомнила директорам МУПов о запрете заниматься предпринимательством.
Прокуратура напомнила директорам МУПов о запрете заниматься предпринимательством.
Директора муниципального предприятия в Кантемировском районе уволили по требованию прокуратуры. Глава комбината благоустройства «Митрофановский» оказался одновременно руководителем собственной компании, сообщила
Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях запрещает директорам МУП заниматься бизнесом