В Воронежской области чиновника уволили за побочный бизнес

Директора муниципального предприятия в Кантемировском районе уволили по требованию прокуратуры. Глава комбината благоустройства «Митрофановский» оказался одновременно руководителем собственной компании, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 16 июня.

Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях запрещает директорам МУП заниматься бизнесом из-за возможного конфликта интересов. В начале июня лишились работы еще двое руководителей муниципальных организаций в Лискинском районе. Чиновники возглавляли предприятия «Лискидор» и «Агростроитель», оставаясь при этом индивидуальными предпринимателями.