Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду
Брат Баталова рассказал о наследниках скончавшегося актера
Мама 6-месячного ребенка запустила новый тренд в соцсетях
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Путин рассказал, как защитит Крым в случае нападения – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
16:21 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронежской области чиновника уволили за побочный бизнес

Прокуратура напомнила директорам МУПов о запрете заниматься предпринимательством.

Директора муниципального предприятия в Кантемировском районе уволили по требованию прокуратуры. Глава комбината благоустройства «Митрофановский» оказался одновременно руководителем собственной компании, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 16 июня.

Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях запрещает директорам МУП заниматься бизнесом из-за возможного конфликта интересов. В начале июня лишились работы еще двое руководителей муниципальных организаций в Лискинском районе. Чиновники возглавляли предприятия «Лискидор» и «Агростроитель», оставаясь при этом индивидуальными предпринимателями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
СК возбудил дело после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным Проведенная после ДТП экспертиза показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь