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15:45 (мск), источник: АиФ Самара

Чиновники Красноглинского района дали недостоверные сведения о доходах

Прокуратура требует привлечь к ответственности муниципальных служащих, предоставивших недостоверные сведения о доходах.

Прокуратура Красноглинского района Самары выявила факты предоставления недостоверных сведений о доходах сотрудниками районной администрации, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проведённой прокуратурой проверки в администрации Красноглинского района Самары были выявлены факты представления 13 муниципальными служащими недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов.

По выявленным нарушениям прокуратура в адрес главы администрации Красноглинского района внесла представление об устранении нарушений законодательства и о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

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