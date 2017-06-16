Чиновники Красноглинского района дали недостоверные сведения о доходах

Прокуратура Красноглинского района Самары выявила факты предоставления недостоверных сведений о доходах сотрудниками районной администрации, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проведённой прокуратурой проверки в администрации Красноглинского района Самары были выявлены факты представления 13 муниципальными служащими недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов.

По выявленным нарушениям прокуратура в адрес главы администрации Красноглинского района внесла представление об устранении нарушений законодательства и о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.