Назарбаев ответил, зачем Казахстан провел ЭКСПО на своей территории

В ходе пленарного заседания Астанинского экономического форума председатель «JP Morgan Chase Int.» Джейкоб Френкель спросил Назарбаева: «Казахстан поставил перед собой очень амбициозные цели, ваша страна становится оазисом для инвестиций и “зеленого” роста, кроме того Казахстан и его политика в отношении многих вопросов, таких как “чистая” энергия, выходит за пределы национальных интересов, и учитывает глобальные интересы. ЭКСПО 2017 является великолепным примером такого подхода, это проект крупномасштабный не только для Казахстана, но и для всего мира, поэтому чего вы ожидаете от этого проекта, что он для вас и Казахстана означает, какова роль Астана ЭКСПО для глобального развития?».

«ЭКСПО-2017 который мы выиграли среди 166 стран для РК очень важным, не буду скрывать, имиджевым проектом, — ответил глава государства. — На открытие выставки прибыло 17 глав государств, правительств, корпораций очень много участвует. 115 стран, 22 международные организации, они все принесли свои исключительные инновации, в павильоны этой выставки, и само по себе, сбор таких инноваций должен когда-то выстрелить и служить прогрессу для Казахстан».

«Во-вторых, мы построили огромный объект, первый камень я положил на основание ЭКСПО в 2014 году, и вот за 3 года, мы построили колоссальные объекты на 200 га, это все будет служить будущему Казахстана, — продолжил Назарбаев. — Мы уже приняли решение, соответствующие законы о создании международного финансового центра “Астана”, соответствующие здания и сооружения, которые будут им необходимы мы будем передавать именно отсюда. И здесь сосредоточиться именно “зеленая” энергетика, “зеленые” технологии, это место станет таким хабом, который будет распространять эти знания всем вокруг».

По словам, Назарбаева, главный павильон выставки, сделанный в виде сферы после ЭКСПО будет функционировать как музей, демонстрируя самые новейшие технологии в области «зеленой» энергетики.

«Мы страна богатая энергетическими запасами, мы в первой десятке нефтедобывающих стран, перерабатывающих стран, мы занимаем лидирующие позиции по добыче урана (40% мирового запаса). Однако, мы почувствовали, что опираться только на эти ресурсы невозможно, — пояснил он. — Я понимаю, что мы не достигли больших успехов, как другие страны, мы на альтернативной основе добываем 300МВт электроэнергии, но планы у нас большие» — добавил президент.

Он также рассказал, что государство потратило 1,3 млрд. долларов (государственные деньги и частные инвестиции) на строительство объектов ЭКСПО. Но плюс выставки в том, по его мнению, что все эти деньги осваивались казахстанскими компаниями, использовались казахстанские строительные материалы, металлоизделия, мебель.

«То есть бизнес получил огромные преимущества, мы загрузили их компании, они работали, и здесь было создано 7 тысяч рабочих мест, при строительстве, и при дальнейшей деятельности тоже будут создаваться».