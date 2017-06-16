Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Киева спросил Путина, почему «Россия бросила Украину»
Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15:38 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев ответил, зачем Казахстан провел ЭКСПО на своей территории

Президент Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос чего он ожидает от проведения международной выставки ЭКСПО, и зачем она была нужна стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ходе пленарного заседания Астанинского экономического форума председатель «JP Morgan Chase Int.» Джейкоб Френкель спросил Назарбаева: «Казахстан поставил перед собой очень амбициозные цели, ваша страна становится оазисом для инвестиций и “зеленого” роста, кроме того Казахстан и его политика в отношении многих вопросов, таких как “чистая” энергия, выходит за пределы национальных интересов, и учитывает глобальные интересы. ЭКСПО 2017 является великолепным примером такого подхода, это проект крупномасштабный не только для Казахстана, но и для всего мира, поэтому чего вы ожидаете от этого проекта, что он для вас и Казахстана означает, какова роль Астана ЭКСПО для глобального развития?».

«ЭКСПО-2017 который мы выиграли среди 166 стран для РК очень важным, не буду скрывать, имиджевым проектом, — ответил глава государства. — На открытие выставки прибыло 17 глав государств, правительств, корпораций очень много участвует. 115 стран, 22 международные организации, они все принесли свои исключительные инновации, в павильоны этой выставки, и само по себе, сбор таких инноваций должен когда-то выстрелить и служить прогрессу для Казахстан».

«Во-вторых, мы построили огромный объект, первый камень я положил на основание ЭКСПО в 2014 году, и вот за 3 года, мы построили колоссальные объекты на 200 га, это все будет служить будущему Казахстана, — продолжил Назарбаев. — Мы уже приняли решение, соответствующие законы о создании международного финансового центра “Астана”, соответствующие здания и сооружения, которые будут им необходимы мы будем передавать именно отсюда. И здесь сосредоточиться именно “зеленая” энергетика, “зеленые” технологии, это место станет таким хабом, который будет распространять эти знания всем вокруг».

По словам, Назарбаева, главный павильон выставки, сделанный в виде сферы после ЭКСПО будет функционировать как музей, демонстрируя самые новейшие технологии в области «зеленой» энергетики.

«Мы страна богатая энергетическими запасами, мы в первой десятке нефтедобывающих стран, перерабатывающих стран, мы занимаем лидирующие позиции по добыче урана (40% мирового запаса). Однако, мы почувствовали, что опираться только на эти ресурсы невозможно, — пояснил он. — Я понимаю, что мы не достигли больших успехов, как другие страны, мы на альтернативной основе добываем 300МВт электроэнергии, но планы у нас большие» — добавил президент.

Он также рассказал, что государство потратило 1,3 млрд. долларов (государственные деньги и частные инвестиции) на строительство объектов ЭКСПО. Но плюс выставки в том, по его мнению, что все эти деньги осваивались казахстанскими компаниями, использовались казахстанские строительные материалы, металлоизделия, мебель.

«То есть бизнес получил огромные преимущества, мы загрузили их компании, они работали, и здесь было создано 7 тысяч рабочих мест, при строительстве, и при дальнейшей деятельности тоже будут создаваться».

«Мы ожидаем, что прибудет туристов, гостей более 3 млн. человек. Это загрузка всех объектов обслуживания, сервиса в Астане, это получат работу огромное количество бизнесменов, заработная плата, доходы, и так далее. Поэтому с любой стороны если взять, ЭКСПО выгоден для государства, и нужен для государства. Я думаю, что мы провели его тогда, когда нужно прежде всего нам казахстанцам, которые стремятся сегодня идти в ногу с научно-техническим прогрессом и 4-й промышленной революцией. И все это осуществляется здесь. Вот почему мы взялись за это, осуществили, и считаю, может быть довольными своей работой» — резюмировал президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕТС и В2В-Center запускают площадку ЕТС-Тендер для корпоративных закупок
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
СК возбудил дело после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным Проведенная после ДТП экспертиза показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь