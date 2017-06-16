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15:46 (мск), источник: Sputnik.by

Минприроды: мы сожалеем о политических решениях Литвы по БелАЭС

МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси глубоко сожалеют о том, что Литва приняла решение считать белорусскую АЭС национальной угрозой, и надеются, что это решение не будет иметь глубоких экономических последствий для Беларуси, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Источник: Sputnik.by

Парламент Литвы в четверг постановил, что строящаяся в Гродненской области Беларуси атомная электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» республики. Между тем, именно в эти дни в Минске проходит Совещание сторон Конвенции Эспо, которое, в числе иных, обсуждает и белорусский вопрос, в частности, спор между Минском и Вильнюсом относительно безопасности БелАЭС.

«Я хотела бы высказать определенное сожаление в связи с политическими решениями, которые были сделаны Литвой. Я не могу опровергать или утверждать схожесть дат. Только факты», — сказала Малкина в пятницу на пресс-конференции в Минске.

Она подчеркнула, что Минприроды ставит перед собой цель сделать БелАЭС экологически безопасной не только для граждан Беларуси, но и для жителей соседних стран. При этом первый замминистра заметила, что со времени шестого Совещания сторон Конвенции Беларусь далеко подвинулась в этом вопросе.

«Мы продолжаем предлагать Литве экспертный диалог, и нам бы хотелось, чтобы экономические опасения, которые высказываются сегодня в связи с таким решением Литвы, не были бы подтверждены в продолжении нашего сотрудничества», — сказала Малкина.

«Любая конфронтация может быть завершена только путем диалога. Все остальные действия обречены на фиаско», — закончила она.

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