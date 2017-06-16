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15:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Предельный возраст пребывания на госслужбе региональных чиновников довели до 70 лет

УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Предельный возраст пребывания на государственной службе для региональных чиновников продлен до 70 лет. Госдума на пленарном заседании в пятницу одобрила в третьем, окончательном чтении данный законопроект.

Сейчас законодательством предусмотрена возможность продления до 70 лет предельного возраста нахождения на госслужбе лишь для федеральных чиновников, поясняет «РИА-Новости».

«Федеральная гражданская служба и гражданская служба субъектов являются одним видом государственной службы, для обеспечения успешного функционирования деятельности государственных органов законопроектом предлагается предоставить право на продление срока пребывания на гражданской службе субъектов до 70 лет государственным гражданским служащим субъектов РФ, замещающим должности гражданской службы категории “руководители”, относящиеся к высшей группе должностей, назначившему их на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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