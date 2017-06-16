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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Терпеть не могу лежать на пляже» — Лукашенко рассказал о своем отношении к отпуску и отдыху

16 июня, Хойникский район /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в беседе с журналистами во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника рассказал о своем отношении к отпуску и отдыху, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что вопрос отпуска в отношении Президента упирается в Конституцию страны.

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«У Президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать», — сказал он.

Президент подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решение важных вопросов.

Что касается отдыха, Александр Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море. «Во-первых, я не люблю теплую погоду. Вообще терпеть не могу. Отдых — это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», — сказал он.

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