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17:53 (мск), источник: Sputnik.md

Ряд депутатов Европарламента высказался по ситуации с Иланом Шором

Уже несколько депутатов Европарламента разделяют обеспокоенность в связи с ситуацией с Иланом Шором.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Еще один евродепутат выступил с заявлением по поводу ситуации с нарушением прав мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора. Соответствующую информацию подтвердили на пресс-конференции в пятницу вице-председатель «Партии Шор» Марина Таубер и адвокаты Шора Денис Уланов и Юлиан Балан.

По словам Таубер, в среду, 14 июня, депутат Европарламента, член Комиссии по промышленности, науке и энергетике Жан-Люк Шаффхаузер выступил с официальным заявлением, в котором выразил обеспокоенность ситуацией с арестом Илана Шора.

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«В качестве депутата Европейского парламента подтверждаю свою глубокую обеспокоенность ситуацией с господином Иланом Шором, мэром Оргеева и лидером оппозиционной политической партии в Республике Молдова», — говорится в заявлении, подписанном и распространенном евродепутатом.

Еврочиновник призвал молдавские власти в деле Шора «руководствоваться соблюдением молдавского законодательства, обеспечив справедливое судебное разбирательства и исходя из презумпции невиновности».

Шаффхаузер стал еще одним депутатом Европарламента, обратившим внимание на ситуацию с арестом Шора. Ранее с публичными заявлениями по этому поводу высказывались член Комиссии по Гражданской Свободе, Праву и Внутренним Делам (LIBE) Европейского Парламента, входящий в политическую группу «Лига Севера» Лоренцо Фонтана, вице-председатель крупнейшей и наиболее влиятельной в Европарламенте политической группы Европейской народной партии Элизабета Гардини и член Парламентского комитета по Ассоциации Евросоюз-Республика Молдова Альберто Чирио.

В мае 2017 года представители «Партии Шор» обратились к депутатам Европарламента с просьбой обратить внимание на ситуацию с Шором. В июне евродепутат Лоренцо Фонтана направил официальное письмо в парламент, правительство и Генпрокуратуру Молдовы с озабоченностью в связи с нарушением гражданских прав и ограничения свобод в нашей республике. Представители Шора и его адвокаты были приглашены в Европарламент для обсуждения данной ситуации и поиска путей решения проблемы.

С 12 по 14 июня, делегация Партии Шор и адвокатов Илана Шора осуществила официальный визит в Страссбург, в рамках которого провела серию встреч с евродепутатами, европейскими политиками, экспертами, а также представителями прессы.

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