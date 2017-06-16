Ряд депутатов Европарламента высказался по ситуации с Иланом Шором
Уже несколько депутатов Европарламента разделяют обеспокоенность в связи с ситуацией с Иланом Шором.
Уже несколько депутатов Европарламента разделяют обеспокоенность в связи с ситуацией с Иланом Шором.
КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Еще один евродепутат выступил с заявлением по поводу ситуации с нарушением прав мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора. Соответствующую информацию подтвердили на
По словам Таубер, в среду, 14 июня, депутат Европарламента, член Комиссии по промышленности, науке и энергетике
«В качестве депутата Европейского парламента подтверждаю свою глубокую обеспокоенность ситуацией с господином Иланом Шором, мэром Оргеева и лидером оппозиционной политической партии в Республике Молдова», — говорится в заявлении, подписанном и распространенном евродепутатом.
Еврочиновник призвал молдавские власти в деле Шора «руководствоваться соблюдением молдавского законодательства, обеспечив справедливое судебное разбирательства и исходя из презумпции невиновности».
Шаффхаузер стал еще одним депутатом Европарламента, обратившим внимание на ситуацию с арестом Шора. Ранее с публичными заявлениями по этому поводу высказывались член Комиссии по Гражданской Свободе, Праву и Внутренним Делам (LIBE) Европейского Парламента, входящий в политическую группу «Лига Севера» Лоренцо Фонтана,
В мае 2017 года представители «Партии Шор» обратились к депутатам Европарламента с просьбой обратить внимание на ситуацию с Шором. В июне евродепутат Лоренцо Фонтана направил официальное письмо в парламент, правительство и Генпрокуратуру Молдовы с озабоченностью в связи с нарушением гражданских прав и ограничения свобод в нашей республике. Представители Шора и его адвокаты были приглашены в Европарламент для обсуждения данной ситуации и поиска путей решения проблемы.
С 12 по 14 июня, делегация Партии Шор и адвокатов Илана Шора осуществила официальный визит в Страссбург, в рамках которого провела серию встреч с евродепутатами, европейскими политиками, экспертами, а также представителями прессы.