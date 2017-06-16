Рустэм Хамитов возглавил рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии
По итогам второго квартала глава региона упрочил лидерство.
По итогам второго квартала глава региона упрочил лидерство.
Результаты очередного исследования подвели накануне эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.
Свежий рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии возглавил глава региона Рустэм Хамитов. На втором месте, с большим отставанием —
— Хамитов выдвинул ряд важных инициатив. Среди них — выплата пособия на рождение первого ребенка, — объясняет причины лидерства главы региона политолог Дмитрий Михайличнко, представитель АПЭК в Башкирии.
В число лидеров также вошли мэр Уфы Ирек Ялалов, спикер Курултая Константин Толкачев, депутат Госдумы Павел Качкаев и