Рустэм Хамитов возглавил рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии

Результаты очередного исследования подвели накануне эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.

Свежий рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии возглавил глава региона Рустэм Хамитов. На втором месте, с большим отставанием — премьер-министр Рустэм Марданов, тройку лидеров замкнул руководитель администрации главы Владимир Нагорный.

— Хамитов выдвинул ряд важных инициатив. Среди них — выплата пособия на рождение первого ребенка, — объясняет причины лидерства главы региона политолог Дмитрий Михайличнко, представитель АПЭК в Башкирии.