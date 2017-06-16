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16 июня, источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов возглавил рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии

По итогам второго квартала глава региона упрочил лидерство.

Источник: РИА "Новости"

Результаты очередного исследования подвели накануне эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.

Свежий рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии возглавил глава региона Рустэм Хамитов. На втором месте, с большим отставанием — премьер-министр Рустэм Марданов, тройку лидеров замкнул руководитель администрации главы Владимир Нагорный.

— Хамитов выдвинул ряд важных инициатив. Среди них — выплата пособия на рождение первого ребенка, — объясняет причины лидерства главы региона политолог Дмитрий Михайличнко, представитель АПЭК в Башкирии.

В число лидеров также вошли мэр Уфы Ирек Ялалов, спикер Курултая Константин Толкачев, депутат Госдумы Павел Качкаев и вице-премьер региона Марат Магадеев.

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