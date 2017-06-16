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17:42 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Мы рассмотрим возможность строительства социального жилья для молодых врачей Тольятти»

В пятницу, 16 июня, в Тольяттинской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Врачей и медсестер, фельдшеров и младший медперсонал лечебных учреждений Автограда поздравил с профессиональным праздником губернатор Николай Меркушкин.

В начале встречи губернатор подчеркнул: с врачами сталкивается каждый человек, и с возрастом медик нередко становится доверенным лицом, самым близким человеком для людей.

«Врачи — это особая категория. Ваша работа исключительно важна. От вашего профессионализма зависит очень многое, прежде всего, жизнь человека», — сказал Николай Меркушкин.

Он отметил, что благодаря труду почти 8 тыс. медиков в Тольятти происходят позитивные изменения. В Автограде, к примеру, самый низкий в регионе уровень смертности, в прошлом году после долгого перерыва был отмечен естественный прирост населения, уменьшился процент людей, страдающих социальными болезнями — туберкулезом, наркоманией, ВИЧ.

Существенным образом на ситуацию повлияло и создание сети современных лечебных учреждений. В Тольятти открыли диализный центр, современнейший перинатальный центр, открыта поликлиника в 16 квартале. В следующем году появятся еще две поликлиники и ПЭТ-центр для ранней диагностики раковых заболеваний.

Было отмечено, что благодаря поддержке правительства онкологическая служба Тольятти в последние годы модернизирована и вышла на уровень федеральных онкоцентров. Кстати, ПЭТ-центр в Тольятти будет, по сути, единственным подобным учреждением в стране, расположенном не в областном центре.

Николай Меркушкин также подчеркнул: во втором по величине городе региона создаются максимально комфортные условия для работы врачей. В рамках реализации «майских указов» продолжается работа по внедрению новой системы оплаты труда медиков. Она, напомним, предусматривает увеличение должностных окладов в медицине в 1,5−2 раза, а также оптимизацию компенсационных и стимулирующих выплат.

Мы будем делать все, чтобы лучшие из лучших шли учиться в Самарский медицинский университет, лучшие из лучших работали в клиниках и медицинских центрах региона. От уровня медицины зависит общее состояние общества.
Николай Меркушкин

«В следующем году, несмотря ни на что, мы выйдем на показатели, которые были определены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в мае 2012 года. Заработная плата врача должна быть в два раза больше, чем в средняя зарплата в других отраслях», — заверил глава региона.

Отметим, что зарплата тольяттинских врачей, среднего и младшего медперсонала Тольятти чуть больше средней по региону. Что касается выплат, то с 2014 года пособия на обустройство (166 тыс. руб.) получили более 200 специалистов, приступивших к работе в учреждениях здравоохранения по наиболее востребованным специальностям.

Подготовка кадров для медучреждений, особо отметил губернатор, остается одним из приоритетов работы правительства региона.

«Мы будем делать все, чтобы лучшие из лучших шли учиться в Самарский медицинский университет, лучшие из лучших работали в клиниках и медицинских центрах региона. От уровня медицины зависит общее состояние общества», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он привел конкретные цифры: с 2013 года за счет областного бюджета проходят целевое обучение в СамГМУ 34 студента из Автограда, а в 2015-м было организовано обучение 20 тольяттинцев за счет средств федерального бюджета.

«Выпускник медицинского вуза никогда не останется без работы, потому что востребованность медицинских услуг растет с каждым годом», — сказал глава региона.

Он заверил, что работу по подготовке кадров необходимо продолжать: несмотря на положительную динамику, обеспеченность врачами населения в Тольятти ниже общеобластных показателей.

Один из вариантов, как стимулировать дипломированных медиков приезжать в Тольятти, предложили врачи, которым в профессиональный праздник губернатор вручил заслуженные награды.

Заместитель главного врача по онкологии тольяттинской ГКБ № 5, главный онколог Тольятти Александр Фролов предложил в качестве решения кадрового вопроса обеспечивать молодых специалистов-медиков жильем.

«В настоящее время только квартира может привлечь молодого специалиста. В свое время шли разговоры о строительстве в Тольятти социального жилья. Может, надо вернуться к этой теме, иначе мы кадровую проблему не решим», — обратился Александр Фролов со сцены к губернатору.

Коллеги его поддержали. К примеру, заслуженный работник здравоохранения Самарской области Владимир Вартанов. Принимая награду, заведующий отделением анестезиологии-реанимации межрайонного перинатального центра, профессор Вартанов в первую очередь поблагодарил Николая Меркушкина за особое отношение к медицине Автограда и городу в целом.

«Произошла замечательная метаморфоза и она связана, Николай Иванович, с вами. За пять лет, что вы работаете в регионе, наш вполне обычный роддом городской больницы № 5 стал межрайонным перинатальным центром 3-го уровня. Нас обеспечили техническим оборудованием, и мы уже находимся на таком уровне, что можем оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам и детям в соответствии с мировыми стандартами. Спасибо вам», — сказал Владимир Вартанов.

В завершении выступления медик с 45-летним стажем поддержал коллегу Александра Фролова, сказав со сцены, что предоставление жилья молодым специалистам поможет решить кадровый вопрос в медицине города.

«Давайте инициативу строительства социального жилья реанимируем, — под аплодисменты зала сказал Николай Меркушкин. — Ситуация в стране меняется в лучшую сторону. На следующий год мы рассмотрим возможность строительства социального жилья, также обсудим вопрос по предоставлению льготной ипотеки для молодых врачей».

Завершая церемонию награждения, во время которой почетные звания, грамоты и благодарности получили 8 тольяттинских медиков, глава региона напомнил, что в рамках комплексного развития Тольятти к 50-летнему юбилею выпуска первого автомобиля ВАЗ предусмотрено много мероприятий, которые коснутся не только медицинской, но и других сфер жизни. Кроме того, в рамках статуса территории опережающего развития Тольятти через 12−15 лет должен стать инженерным центром страны и центром притяжения талантливой молодежи.

«Это будет четвертое рождение Тольятти. Задача непростая, но нет невыполнимых задач — все зависит от людей. Важно, чтобы мы в это поверили. Уверен, тольяттинцы способны сделать все, чтобы об этом городе вновь заговорили и в стране, и в мире», — заключил губернатор.

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