Николай Меркушкин: «Мы рассмотрим возможность строительства социального жилья для молодых врачей Тольятти»

Николай Меркушкин также подчеркнул: во втором по величине городе региона создаются максимально комфортные условия для работы врачей. В рамках реализации «майских указов» продолжается работа по внедрению новой системы оплаты труда медиков. Она, напомним, предусматривает увеличение должностных окладов в медицине в 1,5−2 раза, а также оптимизацию компенсационных и стимулирующих выплат.

Было отмечено, что благодаря поддержке правительства онкологическая служба Тольятти в последние годы модернизирована и вышла на уровень федеральных онкоцентров. Кстати, ПЭТ-центр в Тольятти будет, по сути, единственным подобным учреждением в стране, расположенном не в областном центре.

Существенным образом на ситуацию повлияло и создание сети современных лечебных учреждений. В Тольятти открыли диализный центр, современнейший перинатальный центр, открыта поликлиника в 16 квартале. В следующем году появятся еще две поликлиники и ПЭТ-центр для ранней диагностики раковых заболеваний.

Он отметил, что благодаря труду почти 8 тыс. медиков в Тольятти происходят позитивные изменения. В Автограде, к примеру, самый низкий в регионе уровень смертности, в прошлом году после долгого перерыва был отмечен естественный прирост населения, уменьшился процент людей, страдающих социальными болезнями — туберкулезом, наркоманией, ВИЧ.

«Врачи — это особая категория. Ваша работа исключительно важна. От вашего профессионализма зависит очень многое, прежде всего, жизнь человека», — сказал Николай Меркушкин.

В начале встречи губернатор подчеркнул: с врачами сталкивается каждый человек, и с возрастом медик нередко становится доверенным лицом, самым близким человеком для людей.

Мы будем делать все, чтобы лучшие из лучших шли учиться в Самарский медицинский университет, лучшие из лучших работали в клиниках и медицинских центрах региона. От уровня медицины зависит общее состояние общества.

«В следующем году, несмотря ни на что, мы выйдем на показатели, которые были определены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в мае 2012 года. Заработная плата врача должна быть в два раза больше, чем в средняя зарплата в других отраслях», — заверил глава региона.

Отметим, что зарплата тольяттинских врачей, среднего и младшего медперсонала Тольятти чуть больше средней по региону. Что касается выплат, то с 2014 года пособия на обустройство (166 тыс. руб.) получили более 200 специалистов, приступивших к работе в учреждениях здравоохранения по наиболее востребованным специальностям.

Подготовка кадров для медучреждений, особо отметил губернатор, остается одним из приоритетов работы правительства региона.

«Мы будем делать все, чтобы лучшие из лучших шли учиться в Самарский медицинский университет, лучшие из лучших работали в клиниках и медицинских центрах региона. От уровня медицины зависит общее состояние общества», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он привел конкретные цифры: с 2013 года за счет областного бюджета проходят целевое обучение в СамГМУ 34 студента из Автограда, а в 2015-м было организовано обучение 20 тольяттинцев за счет средств федерального бюджета.

«Выпускник медицинского вуза никогда не останется без работы, потому что востребованность медицинских услуг растет с каждым годом», — сказал глава региона.

Он заверил, что работу по подготовке кадров необходимо продолжать: несмотря на положительную динамику, обеспеченность врачами населения в Тольятти ниже общеобластных показателей.

Один из вариантов, как стимулировать дипломированных медиков приезжать в Тольятти, предложили врачи, которым в профессиональный праздник губернатор вручил заслуженные награды.

Заместитель главного врача по онкологии тольяттинской ГКБ № 5, главный онколог Тольятти Александр Фролов предложил в качестве решения кадрового вопроса обеспечивать молодых специалистов-медиков жильем.

«В настоящее время только квартира может привлечь молодого специалиста. В свое время шли разговоры о строительстве в Тольятти социального жилья. Может, надо вернуться к этой теме, иначе мы кадровую проблему не решим», — обратился Александр Фролов со сцены к губернатору.

Коллеги его поддержали. К примеру, заслуженный работник здравоохранения Самарской области Владимир Вартанов. Принимая награду, заведующий отделением анестезиологии-реанимации межрайонного перинатального центра, профессор Вартанов в первую очередь поблагодарил Николая Меркушкина за особое отношение к медицине Автограда и городу в целом.

«Произошла замечательная метаморфоза и она связана, Николай Иванович, с вами. За пять лет, что вы работаете в регионе, наш вполне обычный роддом городской больницы № 5 стал межрайонным перинатальным центром 3-го уровня. Нас обеспечили техническим оборудованием, и мы уже находимся на таком уровне, что можем оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам и детям в соответствии с мировыми стандартами. Спасибо вам», — сказал Владимир Вартанов.

В завершении выступления медик с 45-летним стажем поддержал коллегу Александра Фролова, сказав со сцены, что предоставление жилья молодым специалистам поможет решить кадровый вопрос в медицине города.

«Давайте инициативу строительства социального жилья реанимируем, — под аплодисменты зала сказал Николай Меркушкин. — Ситуация в стране меняется в лучшую сторону. На следующий год мы рассмотрим возможность строительства социального жилья, также обсудим вопрос по предоставлению льготной ипотеки для молодых врачей».

Завершая церемонию награждения, во время которой почетные звания, грамоты и благодарности получили 8 тольяттинских медиков, глава региона напомнил, что в рамках комплексного развития Тольятти к 50-летнему юбилею выпуска первого автомобиля ВАЗ предусмотрено много мероприятий, которые коснутся не только медицинской, но и других сфер жизни. Кроме того, в рамках статуса территории опережающего развития Тольятти через 12−15 лет должен стать инженерным центром страны и центром притяжения талантливой молодежи.

«Это будет четвертое рождение Тольятти. Задача непростая, но нет невыполнимых задач — все зависит от людей. Важно, чтобы мы в это поверили. Уверен, тольяттинцы способны сделать все, чтобы об этом городе вновь заговорили и в стране, и в мире», — заключил губернатор.