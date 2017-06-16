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17:26 (мск), источник: РИА Новости

Киев пригрозил группе Scooter 8 годами тюрьмы за концерт в Крыму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Музыкантам из немецкой группе Scooter может грозить до восьми лет тюрьмы за выступление на фестивале в Балаклаве под Севастополем.

Источник: РИА "Новости"

Об этом немецкому таблоиду Bild сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Он пояснил, что, согласно украинским законам, иностранцы могут посещать Крым только с особого разрешения Киева, а въезжать на полуостров при этом полагается с территории Украины. Однако, как рассказал менеджер группы, музыканты во главе Эйч Пи Бакстером полетят в Крым через Москву.

Такое нарушение карается лишением свободы на срок от одного до восьми лет в зависимости от обстоятельств, заявил Енин. По его словам, сейчас уже «идут расследования в отношении нескольких иностранцев, которые нелегально проникли на Крымский полуостров».

И хотя, как пишет издание, участников группы вряд ли лишат свободы, Scooter непременно грозят санкции. В пример Bild приводит ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой, которой запретили въезд на Украину на три года. Из-за этого Самойлова не смогла представить Россию на Евровидении-2017.

Bild также выяснил, Scooter может нарушить еще один украинский закон — «О концертной деятельности». По нему посредниками при организации концертов в Крыму быть только украинские фирмы, а выступление Scooter организует российская компания.

Выступить в Балаклаве Scooter должны 4 августа. При этом Bild отметил, что в анонсе на сайте группы не указана страна, хотя рядом с другими концертами стоит дата, название фестиваля, место и страна. «Мы сделали это намеренно. Мы не хотим распалять дискуссии по этому поводу и хотим держать нейтральную позицию», — заявил изданию менеджер группы.

Фестиваль ZB Fest пройдет на виноградниках в Балаклавской долине 4 и 5 августа. На нем, помимо Scooter, должны выступить российские группы «Ленинград» (Сергей Шнуров), «Серьга» (Сергей Галанин), «Бригада С» (Гарик Сукачев) и Дмитрий Билан.

Некоторые из них уже числятся в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», которые публикует личные данные тех, кого считает «врагами Украины». В «черном списке», который пополняется практически ежедневно, значатся несколько десятков российских музыкантов и артистов, главное «преступление» которых — выступления в Крыму.

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